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IMF'den El Salvador'a kripto para uyarısı: Bitcoin'i resmi para birimi olarak kullanmayın

#Bitcoin#IMF#El Salvador
IMFden El Salvadora kripto para uyarısı: Bitcoini resmi para birimi olarak kullanmayın

Kripto para piyasasının amiral gemisi Bitcoin için IMF'den önemli bir açıklama geldi. Uluslararası Para Fonu (IMF), El Salvador'a Bitcoin'i resmi para birimi olarak kullanmama uyarısında bulundu. IMF kripto paralarla ilgili risklerin göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etti.

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IMF tarafından yapılan değerlendirmede, bir kripto para biriminin resmi para birimi olarak kabul edilmesinin piyasa ile finansal bütünlük, finansal istikrar ve tüketicinin korunması için büyük riskler içerdiği ifade edildi.

Bitcoin'in resmi para birimi statüsünün kaldırılması ve Bitcoin yasasının kapsamının daraltılması yönünde tavsiyeler verilen açıklamada, Bitcoin'e dayalı tahvil ihracı ile ilgili riskler konusunda da endişeler dile getirildi.

EYLÜL AYINDA YASAL PARA BİRİMİ OLMUŞTU

Orta Amerika ülkesi El Salvador, eylül ayında kripto para birimi Bitcoin'i yasal para birimi olarak kullanmaya başlamıştı.

Böylece El Salvador, Bitcoin’i resmi para birimi olarak kabul eden ilk ülke olmuştu. Ülkede yeni yasaya göre, tüm iş yerleri Amerikan Doları ile birlikte Bitcoin ile yapılan ödemeleri de kabul ediyor.

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Bitcoin kabul etmeyen işletmeler ise cezayla karşı karşıya kalıyor. Salvador’a 3 Bitcoin (yaklaşık 155 bin Dolar) yatırım yapan yabancılar oturma izni alabiliyor.

BITCOIN ŞEHRİ PROJESİ

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele kasım ayında yaptığı açıklamada, gelir, mülk ve sermaye kazancı vergilerinden muaf olacak bir Bitcoin şehri inşa edeceklerini söylemişti.

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