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IMF, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

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#IMF#Türkiye#Büyüme
IMF, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2022 16:20

IMF, Türkiye'nin büyüme beklentisini artırdı. IMF'in raporuna göre 2022 yıl sonu büyüme tahmini yüzde 4'ten yüzde 5'e çıktı.

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Uluslararası Para Fonu(IMF), Türkiye'nin 2022 yılı için büyüme beklentisini yükseltti.

IMF'in sonbahar dönemi "Global Ekonomik Görünüm Raporu"na göre, Temmuz ayında yayımlanan ara dönem raporunda yüzde 4,0 olarak tahmin edilen 2022 yılı büyüme tahmini, yüzde 5,0 seviyesine çıkarıldı. 

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IMF, işsizlik oranı beklentilerini ise olumlu yönde revize etti. 2022 yılı işsizlik beklentisi yüzde 11,3'ten yüzde 10,8'e, 2023 yılı beklentisi yüzde 10,6'dan yüzde 10,5'e çekildi.

IMF, 2027 yılı için açıkladığı projeksiyonda ise büyüme tahminini yüzde 3,0, enflasyon tahminini yüzde 15,0, cari açık/GSYH tahminini yüzde -2,6 olarak belirledi.

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