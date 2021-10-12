IMF Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
IMF rakamları güncelledi Türkiye tahmininde dikkat çeken artışIMF rakamları güncelledi! Türkiye tahmininde dikkat çeken artış#IMF
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
G.Saray stadının yeni ismi açıklandı İnanılmaz rakam...G.Saray stadının yeni ismi açıklandı! İnanılmaz rakam...#Galatasaray
5 öğrenci ölmüştü, gözyaşına boğuldular Korkunç iddia5 öğrenci ölmüştü, gözyaşına boğuldular! Korkunç iddia#Afyonkarahisar
Kovid-19 Rehberinde hamileler için aşı güncellemesi yapıldı Kovid-19 Rehberi'nde hamileler için 'aşı' güncellemesi yapıldı#Koronavirüs
Uzaydan gizemli sinyal... İlk açıklama geldiUzaydan gizemli sinyal... İlk açıklama geldi#Uzay
Erdoğandan Afganistandan göç açıklaması: Avrupa ülkelerinin de etkilenmesi kaçınılmazErdoğan'dan 'Afganistan'dan göç' açıklaması: Avrupa ülkelerinin de etkilenmesi kaçınılmaz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İzmirde yeğeni Kutsal Hazar Eymen Karanın ölümüne neden olan acılı hala ilk kez konuştuİzmir'de yeğeni Kutsal Hazar Eymen Kara'nın ölümüne neden olan acılı hala ilk kez konuştu#İzmir
Misli.comdan basketbola dev destek TBF ile iş birliği anlaşması imzalandıMisli.com'dan basketbola dev destek! TBF ile iş birliği anlaşması imzalandı#Misli.Com
Araba canavar gibi demişlerdi Hayatının şokunu yaşadı, gerçek tamircide ortaya çıktı'Araba canavar gibi' demişlerdi! Hayatının şokunu yaşadı, gerçek tamircide ortaya çıktı#İstanbul
Kavga büyüyor... Dünyanın en zengin insanı unvanını elinden aldı Sosyal medyada dalga geçtiKavga büyüyor... Dünyanın en zengin insanı unvanını elinden aldı! Sosyal medyada dalga geçti#Elon Musk
Aşı mı doğal bağışıklık mı Son sözü mahkeme söylediAşı mı doğal bağışıklık mı? Son sözü mahkeme söyledi! #Koronavirüs
Tüm aileleri ilgilendiriyor Virüs riskini yüzde 97 azalttı...Tüm aileleri ilgilendiriyor! Virüs riskini yüzde 97 azalttı...#Koronavirüs
7 Ekimde evlenmişlerdi... İşte İdo ile Yaseminnin evi7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo ile Yasemin'nin evi#Yasemin Şefkatli
Ottur zararı yoktur demeyin... Bitki çaylarındaki tehlike'Ottur zararı yoktur' demeyin... Bitki çaylarındaki tehlike! #Bitkisel Çaylar
HABERLEREkonomi Haberleri

IMF Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

#IMF#Türkiye#Büyüme Tahmini
IMF Türkiyenin büyüme tahminini yükseltti

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5,8'den yüzde 9’a yükseltirken, 2022 için büyüme beklentisini yüzde 3,3'te sabit bıraktı.

Haberin Devamı

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun Ekim 2021 sayısını "Salgın Sırasında Toparlanma: Sağlık Sorunları, Arz Kesintileri ve Fiyat Baskıları" başlığı ile yayımladı.

Küresel ekonomik toparlanmanın devam ettiğine işaret edilen raporda, toparlanmanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle aksadığı ve ivme kaybettiğine dikkat çekildi.

Raporda, küresel ekonominin 2021'de yüzde 5,9, 2022'de yüzde 4,9 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

IMF, temmuz ayında yayımladığı tahminlerde, küresel ekonominin bu yıl yüzde 6 ve 2022'de yüzde 4,9 büyüyeceğini öngörmüştü.

Türkiye ekonomisinden büyük atak Büyüme ve ihracatta rekor üstüne rekor

İlgili Haber:Türkiye ekonomisinden büyük atak! Büyüme ve ihracatta rekor üstüne rekor

ENFLASYON RİSKLERİ YUKARI YÖNLÜ

Bu yıla ilişkin büyüme tahmininde yapılan aşağı yönlü revizyonun gelişmiş ekonomilerde kısmen arz kesintileri kaynaklı düşüşü yansıttığı belirtilen raporda, gelişmekte olan ekonomilerde ise büyük ölçüde kötüleşen salgın dinamiklerini yansıttığı ifade edildi.

Raporda, ekonomik beklentilerde ülkeler arasındaki "tehlikeli ayrışmanın" endişe kaynağı olmaya devam ettiği belirtildi.

Haberin Devamı

IMF Türkiyenin büyüme tahminini yükseltti

ABD'de ve bazı gelişmekte olan ekonomilerde enflasyonun hızla arttığına işaret edilen raporda, yükselen enflasyonun salgınla ilgili arz-talep uyumsuzluklarını ve bir yıl öncesine kıyasla yüksek emtia fiyatlarını yansıttığı aktarıldı.

Raporda, genel olarak büyümeye yönelik risklerin aşağı yönlü olduğu belirtilerek, enflasyon risklerinin ise yukarı yönlü olduğu kaydedildi.

Türkiye ikinci çeyrekte yüzde 21.7 büyüdü

İlgili Haber:Türkiye ikinci çeyrekte yüzde 21.7 büyüdü

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN BU YILA İLİŞKİN BÜYÜME TAHMİNİNDE REVİZTON

IMF'nin raporuna göre, Türk ekonomisinin 2021 yılına ilişkin büyüme tahmini yüzde 5,8'den yüzde 9’a yükseltilirken, 2022 için büyüme beklentisi yüzde 3,3'te sabit tutuldu.

Türkiye'de ortalama enflasyonun ise 2021'de yüzde 17 ve 2022'de yüzde 15,4 seviyelerinde gerçekleşeceği öngörüldü.

Ülkede işsizlik oranının da 2021'de yüzde 12,2, 2022'de yüzde 11 olacağı tahminine yer verildi.
ABD ekonomisinin 2021 yılına ilişkin büyüme beklentisi ise yüzde 7'den yüzde 6'ya düşürüldü. Ülke ekonomisinin 2022 yılı büyüme tahmini 4,9'dan yüzde 5,2'ye çıkarıldı.

OECD, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

İlgili Haber:OECD, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

GELİŞMİŞ ÜLKELERİN 2021 BÜYÜME BEKLENTİSİ DÜŞÜRÜLDÜ

Avro Bölgesi ekonomisinin ise bu yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 4,6'dan yüzde 5'e yükseltilirken, 2022 yılı tahmini yüzde 4,3 olarak korundu.

Haberin Devamı

Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden Almanya'nın 2021 yılı büyüme tahmini yüzde 3,6'dan yüzde 3,1'e çekilirken, Fransa'nın yüzde 5,8'den yüzde 6,3'e, İtalya'nın yüzde 4,9'dan yüzde 5,8'e çıkarıldı.

Türkiye en çok büyüyen 2’nci ülke

İlgili Haber:Türkiye en çok büyüyen 2’nci ülke

İspanya ekonomisinin 2021 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 6,2'den 5,7'ye düşürüldü. Almanya ekonomisinin 2022'de yüzde 4,6, Fransa'nın yüzde 3,9, İtalya'nın yüzde 4,2 ve İspanya'nın yüzde 6,4 büyüyeceği öngörüldü.

İngiltere için 2021 yılı büyüme tahmini ise yüzde 7'den 6,8'e indirilirken, 2022 yılı tahmini yüzde 4,8'den yüzde 5'e yükseltildi.

Haberin Devamı

Söz konusu revizyonlarla gelişmiş ülkeler grubuna yönelik büyüme beklentisi 2021 için yüzde 5,6'dan 5,2'ye düşürülürken, 2022 için yüzde 4,4'ten 4,5'e yükseltildi.

Dünya Bankasından Türkiye büyüme tahmini

İlgili Haber:Dünya Bankası'ndan Türkiye büyüme tahmini!

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN BU YILKİ BÜYÜME BEKLENTİSİ YUKARI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

Yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinin büyüme tahminlerine de yer verilen rapora göre, Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı Çin'de bu yıla ilişkin ekonomik büyüme beklentisi yüzde 8,1'den 8 çekildi. Çin ekonomisinin 2022 yılı büyüme tahmini ise yüzde 5,7'den 5,6'ya revize edildi.

Haberin Devamı

Hindistan ekonomisinin bu yıla dair büyüme beklentisi yüzde 9,5, gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 8,5'te sabit bırakıldı.

Rusya ekonomisine yönelik büyüme tahmini bu yıl için yüzde 4,4'ten 4,7'ye yükseltilirken, 2022 yılı büyüme beklentisi yüzde 3,1'den 2,9'a düşürüldü.

Gelişmekte olan ülke ekonomilerinin 2021 yılı büyüme tahmini ise yüzde 6,3'ten 6,4'e çıkarılırken, 2022 yılı tahmini yüzde 5,2'den yüzde 5,1'e çekildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#IMF#Türkiye#Büyüme Tahmini