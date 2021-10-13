IMF, Türkiye için büyüme tahminini yüzde 9’a yükseltti

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Küresel ekonomik toparlanmanın devam ettiğine işaret edilen raporda, toparlanmanın koronavirüs salgını nedeniyle aksadığı ve ivme kaybettiğine dikkat çekildi. Raporda, küresel ekonominin 2021’de yüzde 5.9, 2022’de yüzde 4.9 büyümesinin beklendiği kaydedildi. IMF, temmuz ayında yayımladığı tahminlerde, küresel ekonominin bu yıl yüzde 6 ve 2022’de yüzde 4.9 büyüyeceğini öngörmüştü. Bu yıla ilişkin büyüme tahmininde yapılan aşağı yönlü revizyonun gelişmiş ekonomilerde kısmen arz kesintileri kaynaklı düşüşü yansıttığı belirtilen raporda, gelişmekte olan ekonomilerde ise büyük ölçüde kötüleşen salgın dinamiklerini yansıttığı ifade edildi. Raporda, ekonomik beklentilerde ülkeler arasındaki ‘tehlikeli ayrışmanın’ endişe kaynağı olmaya devam ettiği belirtildi. ABD’de ve bazı gelişmekte olan ekonomilerde enflasyonun hızla arttığına işaret edilen raporda, yükselen enflasyonun salgınla ilgili arz-talep uyumsuzluklarını ve bir yıl öncesine kıyasla yüksek emtia fiyatlarını yansıttığı aktarıldı.

2022 İÇİN SABİT TUTULDU

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IMF’nin raporuna göre, Türk ekonomisinin 2021 yılına ilişkin büyüme tahmini yüzde 5.8’den yüzde 9’a yükseltilirken, 2022 için büyüme beklentisi yüzde 3.3’te sabit tutuldu. Türkiye’de ortalama enflasyonun ise 2021’de yüzde 17 ve 2022’de yüzde 15.4 seviyelerinde gerçekleşeceği öngörüldü. Ülkede işsizlik oranının da 2021’de yüzde 12.2, 2022’de yüzde 11 olacağı tahminine yer verildi. ABD ekonomisinin 2021 yılına ilişkin büyüme beklentisi ise yüzde 7’den yüzde 6’ya düşürüldü. Ülke ekonomisinin 2022 yılı büyüme tahmini 4,9’dan yüzde 5.2’ye çıkarıldı.