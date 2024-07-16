IMF, Türkiye büyüme beklentisini yükseltti

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Türkiye ekonomisinin güçlü dinamiği uluslararası kuruluşların gözünden kaçmıyor. Mali disiplin, ekonomi alanındaki reformlar, vergisel düzenlemeler, gri listeden çıkma gibi büyük atılımları gerçekleştiren Türkiye'ye yönelik Uluslararası Para Fonu büyüme beklentisini yükseltti.
IMF, Türkiye ekonomisi için 2024 büyüme tahminini yüzde 3,1'den yüzde 3,6'ya yükseltirken, 2025 beklentisini ise yüzde 3,2'den yüzde 2,7'ye indirdi.
IMF küresel ekonomi için büyüme tahminini yüzde 3.2 olarak korudu.