IMF: Küresel mali destek 14 trilyon dolara ulaştı

IMF, Mali İzleme Raporu'nu güncelledi. Kovid-19 salgınının kamu maliyesi için ciddi bir zorluk oluşturduğuna dikkati çekilen raporda, küresel mali desteğin Ekim 2020'den bu yana yaklaşık 2,2 trilyon dolar artarak 14 trilyon dolara ulaştığı kaydedildi. Raporda, küresel mali desteğin insan yaşamının ve geçim kaynaklarının kurtarılmasına katkıda bulunduğu, salgının tüketim ile üretim üzerindeki etkilerini hafiflettiği aktarıldı.

Gelirlerin düşmesine neden olan ekonomik daralmayla birlikte söz konusu desteğin kamu borçlarında ve açıklarında artışa neden olduğuna işaret edilen raporda, küresel kamu borcunun 2020 sonunda GSYH'nin yüzde 98'ine ulaştığının tahmin edildi. Bu oran, Ekim 2019'da yayımlanan Mali İzleme Raporu'ndaki tahminlerde yüzde 84 olmuştu.

Raporda, mali müdahalelerin finansmana erişimle şekillendiği belirtilerek, mali açıklar ve borçlardaki en büyük artışın gelişmiş ekonomilerde kaydedildiği aktarıldı. Tedavi ve aşılara erişim konusunda küresel iş birliğinin öneminin vurgulandığı raporda, "Savunmasız hanehalklarına ve işletmelere yönelik mali desteğin, toparlanma sağlam bir şekilde gerçekleşene kadar uygun bir şekilde sağlanması gerekir." denildi.

Raporda, maliye politikasının mali ve finansman risklerini yönetirken, sürdürülebilir bir toparlanmayı desteklemesi, yeşil, dijital ve kapsayıcı bir ekonomiye geçişi kolaylaştırması gerektiğinin altı çizildi. Ülkelerin kamu borçlarının GSYH'ye oranlarına ilişkin verilerin de yer aldığı raporda, Türkiye'de 2020'de brüt kamu borç stokunun GSYH'ye oranının yüzde 40,4 olduğu tahmin edildi. Bu oran, Ekim 2020'de yayımlanan raporda, yüzde 41,6 olarak öngörülmüştü. Ülkenin daha önce 2021'de yüzde 45,5 olması beklenen kamu borç stokunun GSYH'ye oranı ise yüzde 40,3 olarak revize edildi.