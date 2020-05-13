IMF/Georgieva: IMF yardım paketini büyütecektir

Web üzerinden düzenlenen bir konferansta konuşan Georgieva, Covid-19 pandemisinin dünya genelindeki ülke ekonomileri üzerindeki olumsuz etkilerine bağlı olarak, küresel büyüme öngörülerini daha da düşürebileceklerinin altını çizdi.

Georgieva konuşmasında, "Birçok ülkeden gelen veriler, durumun, bizim zaten oldukça kötümser olan projeksiyonlarımızdan da kötü olduğunu gösteriyor" diye uyardı.

Bu nedenle, IMF’in küresel ekonomiye ilişkin daha önce açıkladığı öngörülerini büyük olasılıkla Haziran ortası gibi revize etmek durumunda kalabileceğine dikkat çekti.

Georgieva, "Bu revizyonda, bizim daha önce 2020 için yaptığımız öngörülerden daha kötü haber olabilir" diye ekledi.

Georgieva ayrıca, mevcut durumun, istikrarsız bir zeminde olan büyümenin, yapısal toparlanmaya bağlı olarak düzeltilmesi için de bir fırsat yarattığını vurguladı.