IMF düşük gelirli ülkelerin borç servisi indirimini genişletiyor

IMF daha önce de düşük gelirli ülkeler için borç indirimini, birincisi 13 Nisan 2020 ve ikincisi de 2 Ekim 2020 olmak üzere, iki kez uzatmıştı. IMF bu karar ile, 14 Nisan’dan 15 Ekim arasında, düşük gelirli ülkelere, toplam 238 milyon dolara karşılık gelen 168 milyar SDR tutarındaki ödemelerin yapılmasının yolunu açıyor.

IMF’den yapılan açıklamaya göre, borç servisi yardımı için bu hibe dilimi, Covid-19 salgınının etkisini hafifletmek için hayati önem taşıyan acil sağlık, sosyal ve ekonomik destek için kıt finansal kaynakların serbest bırakılmasını destekleyecek.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Mart ayında, düşük geliri ülkelerin Covid-19 pandemisinden toparlanmalarını desteklemek üzere 1.4 milyar dolarlık kaynak yaratılması için girişim başlattı.

Georgieva’nın başlattığı girişime bugüne kadar, Avrupa Birliği, Birleşik Krallık, Japonya, Almanya, Fransa, Hollanda, İsviçre, Norveç, Singapur, Çin, Meksika, Filipinler, İsveç, Bulgaristan, Lüksemburg ve Malta toplam 774 milyon dolarlık destek vermeyi taahhüt etti.

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