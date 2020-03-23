MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriIMF: Covid-19 küresel ekonomiyi ciddi etkileyecek
GeriEkonomi IMF: Covid-19 küresel ekonomiyi ciddi etkileyecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 23.03.2020 - 15:02,Son Güncelleme:/

IMF: Covid-19 küresel ekonomiyi ciddi etkileyecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
IMF: Covid-19 küresel ekonomiyi ciddi etkileyecek
Abone Olgoogle-news

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Strateji, Politika ve İnceleme Bölümü Direktörü Martin Mühleisen, Covid-19 salgınının küresel ekonomiyi ciddi etkileyeceği uyarısı yaptı, ancak, krizin geçici olacağını vurguladı.

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Strateji, Politika ve İnceleme Bölümü Direktörü Martin Mühleisen, IMF’nin websitesinde yayımlanan yazısında, "ekonomik şokun geçici olduğuna ilişkin güven sağlayacak şekilde Covid-19 salgınının sınırlanmasının" hükümetler için temel hedef olması gerektiğine dikkat çekti.

Hükümetlerin ve bankaların piyasaları likidite sağlayarak işler durumda tutmak için daha önce görülmemiş önlemler aldığına da dikkat çeken Mühleisen, atılan adımların "ihtiyacın da üstünde olabileceğine" işaret etti ve "Güçlü etki bırakması için bu adımların uluslararası koordinasyonla atılması gerek. Krize sağlık alanındaki ne kadar iyi organize, ne kadar çok koordineli karşılık verilirse, güvenin geri dönüşü o kadar hızla mümkün olur" dedi.

Mühleisen, mali kurumların 2008-2009 küresel finansal kriz öncesine göre daha dirençli ve hazırlıklı olduğuna da dikkat çekerek, "Kriz, bu türden bir şoka hazırlıklı olduğumuzu umduğum bir döneme denk geldi" diye ekledi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle