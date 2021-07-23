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GeriEkonomi IMF beklentisini açıkladı! ABD ekonomisi yüzde 7 büyüyebilir
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 23.07.2021 - 06:34 | Son Güncelleme:

IMF beklentisini açıkladı! ABD ekonomisi yüzde 7 büyüyebilir

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IMF beklentisini açıkladı! ABD ekonomisi yüzde 7 büyüyebilir

Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 7 ve gelecek yıl yüzde 4,9 büyüyeceği tahmininde bulundu.

IMF'den yapılan açıklamada, ABD ekonomisine ilişkin 4. madde konsültasyonunun tamamlandığı bildirildi.

ABD'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ciddi bir şekilde etkilendiği belirtilen açıklamada, azalan vaka sayılarının normal faaliyetlerin devam etmesine izin verdiği ve önemli bir ekonomik destek sağladığı aktarıldı.

Açıklamada, ABD ekonomisinin 2021'de yaklaşık yüzde 7 ve 2022'de yüzde 4,9 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Ekonomi normalleşirken iş gücü piyasası da dahil arz ve talep uyumsuzluklarının olabileceğine işaret edilen açıklamada, ancak bunların geçici olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, toparlanmanın güçlü mali ve parasal destekle günlendiği, hayata geçirilen destek paketlerinin talebi desteklediği, kurumsal iflasların önlenmesine yardımcı olduğu ve hane halkları ile eyalet ve yerel yönetimler üzerindeki mali baskıyı hafiflettiği aktarıldı.

ABD ekonomisine ilişkin tahminlerin de yer aldığı açıklamada, işsizlik oranının bu yıl yüzde 4,4 ve gelecek yıl yüzde 3,1 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.

Ülkedeki enflasyonun ise bu yıl yüzde 4,3 ve gelecek yıl yüzde 2,4 civarında gerçekleşeceği öngörüldü.

 

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