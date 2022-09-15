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IMF Başkanı'ndan enflasyon uyarısı

Güncelleme Tarihi:

#IMF#Enflasyon#Ekonomi
IMF Başkanından enflasyon uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2022 07:18

IMF Başkanı Cristalina Georgieva, merkez bankalarının enflasyonla mücadele konusunda inatçı olmaları gerektiğini söyledi.

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Küresel ekonomiler koronavirüs pandemisi sonrasında enflasyonla mücadeleye girişti. Dev ekonomiler enflasyon karşısında çaresiz kalırken IMF Başkanı Cristalina Georgieva, merkez bankalarının enflasyonla mücadele kapsamında inatçı olmaları gerektiğini belirtti.

"ENFLASYON GENELE YAYGIN"

IMF Başkanı Cristalina Georgieva "Enflasyon düşündüğümüzden inatçı ve daha genele yaygın" dedi ve "Merkez bankalarının enflasyonla mücadelede inatçı olmalarına ihtiyacımız var" ifadesini kullandı.

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Georgieva, mali politika ve para politikasının iyi çalışması halinde gelecek yıl enflasyonun daha az acı verici olacağını söylerken mali politikanın düzgün hedeflenmemesi halinde para politikasının düşmanı haline gelip, enflasyonu daha da tetikleyebileceğini kaydetti.

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#IMF#Enflasyon#Ekonomi

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