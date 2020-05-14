IMF Başkanı'ndan Almanya açıklaması
IMF Başkanı Kristalina Georgieva, "Almanya Avrupa'yı istikrara kavuşturmak için daha fazlasını yapabilir" açıklamasında bulundu.
Uluslararası Para Fonu Genel Müdürü Kristalina Georgieva Perşembe günü yaptığı açıklamada Handelsblatt tarafından bilgilere göre, "Almanya, Avrupa'yı koronavirüs krizinde istikrara kavuşturmak için önemli adımlar attı. Ancak elbette daha fazlasını da yapabilirdi" dedi.
IMF Başkanı Georgieva “Şokun etkisini hafifletmeye yardımcı olabilecek tüm seçenekleri düşünmenin akıllıca olduğuna inanıyoruz” diyerek sözlerine devam etti.
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