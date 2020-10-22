IMF Asya ve Pasifik bölgesine yönelik ekonomik büyüme tahminini düşürdü

Uluslararası Para Fonu (IMF), Asya ve Pasifik bölgesi ekonomisine yönelik büyüme tahminini 0,6 puan düşürerek bölge ekonomisinin bu yıl yüzde 2,2 daralacağı öngörüsünde bulundu.



IMF, Asya ve Pasifik bölgesine ilişkin Bölgesel Ekonomik Görünüm Raporu'nu yayımladı. Küresel ekonominin bu yılın ikinci çeyreğinde yaşanan daralmanın ardından toparlanmaya başladığına işaret edilen raporda, Asya ve Pasifik bölgesinin farklı hızlarda toparlanmaya başladığı aktarıldı.



Raporda, bölge ekonomisinin bu yıl yüzde 2,2 daralmasının, 2021'de ise yüzde 6,9'luk büyüme göstermesinin beklendiği kaydedildi. Bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahminin haziranda açıklanan bir önceki tahminin 0,6 puan altında olduğu, gelecek yıla ilişkin tahminin ise 0,3 puan üzerinde olduğu belirtildi.



BELİRSİZLİK UYARISI



Görünümün enfeksiyon oranları, salgını kontrol altına almaya yönelik önlemler, politika müdahalesinin ölçeği gibi etmenlere bağlı olarak ülkelere göre değiştiği aktarılan raporda, "Tahminler, önemli aşağı yönlü risklerle oldukça belirsiz olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulunuldu.



Raporda, politika desteğinin sürdürülmesi ve bazı durumlarda artırılması gerektiği vurgulanarak, salgın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını azalana kadar güçlü sağlık ve kontrol önlemlerinin hayati önem taşıdığı ifade edildi.



Toparlanma sağlanana kadar mali harcamalara ihtiyaç olduğunun altı çizilen raporda, para politikasının destekleyici olmaya devam etmesi gerektiği belirtildi.



Raporda, "Pandemi, Asya ve Pasifik bölgesinde çeşitli aşamalarda. Bazı ülkelerde ikinci dalga olmasına rağmen, birçok ülke virüsün ilk dalgasını başarıyla kontrol altına almıştır." değerlendirmesine yer verildi.



YAVAŞ TOPARLANMA BEKLENTİSİ



Ekonomik faaliyetin Çin'den başlayarak canlandığına işaret edilen raporda, Çin'deki büyümenin altyapı, emlak yatırımları, tıbbi ve koruyucu ekipman ile elektronik ürün ihracatındaki artıştan kaynaklandığı bildirildi.



Raporda, Kovid-19 vakalarındaki artışın devam etmesi ve uzun süreli karantina önlemleri göz önüne alındığında, ekonomik faaliyetteki düşüşün ikinci çeyrekte özellikle Hindistan ve Filipinler'de keskin olduğu aktarıldı.



Bölgede toparlanmanın muhtemelen yavaş olacağına dikkatin çekildiği raporda, "Enfeksiyon korkusu ve sosyal mesafe önlemleri tüketici güvenini azaltıyor. Bu durum aşı geliştirilene kadar ekonomik faaliyeti kapasitesinin altında tutacak." ifadesi kullanıldı.



Raporda, Çin'in toparlanmasının bölgesel ticareti artırmasına rağmen, zayıf küresel büyüme, sınırların kapalı olması, teknoloji ve güvenlikle ilgili gerilimlerin bölgede ticaret kaynaklı toparlanma olasılığını da kötüleştirdiği kaydedildi.