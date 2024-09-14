İmalatta kâr emlakta zarar

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TÜİK ve TCMB işbirliği ile hazırlanan veriye göre:

-En fazla firma toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe yer aldı. 1 milyon 62 bin 328 firmanın 343 bin 339’ü bu sektörlerde.

-İmalat sektörünün toplam firma sayısı içindeki payı 2023’te yüzde 16.3 oldu.

-İmalat sektörü 11 trilyon 686 milyar 338 milyon TL aktif büyüklüğü ile tüm sektörler arasında ilk sırada geldi.

-İmalat sektörü 1 trilyon 6 milyar 313 milyon TL ile en yüksek net kâr elde eden sektör oldu.

-Gayrimenkul faaliyetleri sektörü, 2023’ü 103 milyar 296 milyon TL, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü 11 milyar 632 milyon TL, ulaştırma ve depolama sektörü 8 milyar 474 milyon TL ve eğitim sektörü ise 5 milyar 354 milyon TL net zarar ile tamamladı.