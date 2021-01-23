İmalatçı ve ihracatçılara 40 milyar liralık kredi

Üretim ve yatırım ortamını desteklemeyi ve istihdama katkı sağlamayı amaçlayan VakıfBank, imalat, ihracat ve ithal ikame amaçlı ürün üretmek amacıyla yatırım yapacak firmalar başta olmak üzere stratejik öneme sahip sektörlerde faaliyet gösteren firmalara yönelik yeni bir kredi paketi oluşturdu. Sektörde bir ilk olarak, ‘TCMB politika faiz oranına endeksli’ şekilde kullandırılacak ‘Çıpa Kredisi’ faiz oranı, TCMB politika faiz oranına bağlı olarak aşağı yönlü değişecek. Ayrıca kredi vadesi boyunca yukarı yönlü bir faiz artışı da yapılmayacak.



‘OMUZ VERMEYİ AMAÇLADIK’



Açıklamada bankanın yeni ürününe ilişkin açıklamaları yer alan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, geçmişte olduğu gibi bugün de değer üreten her kesimin yanında olduklarını bildirdi. Ülkesine inanan, yerli üretimden vazgeçmeyen, ihracat hedeflerine katkı sağlayan firmaların kendileri için özel bir önem taşıdığını vurgulayan Üstünsalih, “Özellikle salgın sürecinde üretime devam etmiş, tüm zorluklara rağmen istihdamdan vazgeçmemiş işletmelerimizin her daim yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz” ifadesini kullandı. Üstünsalih, yeni kredi paketiyle imalatçılara da ihracatçılara da omuz vermeyi amaçladıklarını, firmaların üretimlerine ve yatırımlarına faizlerin düşmesini bekleyerek ara vermesini ve ülkenin zaman kaybetmesini istemediklerini istediklerinin altını çizdi.







1 YIL ÖDEMESİZ DÖNEM

VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih, yeni kredi paketinin TCMB politika faizine endeksli olarak kullandırılacağını ve TCMB politika faizi düştükçe, kredi faiz oranının da düşeceğini, kredinin bu yönüyle sektörde bir ilk olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi: “Başta imalatçı ve ihracatçı firmalarımız olmak üzere işletmelerin kullanımına sunacağımız yeni kredi paketimiz, 2 milyar dolar ve 25 milyar TL olmak üzere toplam 40 milyar TL büyüklüğünde olacak. TCMB politika faizine endeksli kredimizin başlangıç faiz oranını yıllık yüzde 17.75 olarak belirledik. Paketimiz 12 aydan başlayarak 72 aya kadar vadeler içermekle birlikte firmalarımızın ihtiyaçları ve nakit akışına göre 1 yıla kadar ödemesiz dönem uygulanabilecek.”