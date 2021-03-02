İmalat PMI şubatta 51.7’ye geriledi

Eşik değer 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, ocakta 54.4 seviyesinde bulunan İSO Türkiye imalat PMI şubatta 51.7’ye geriledi. Bu sonuçla endeks, üst üste 9’uncu ayda da eşik değer 50’nin üzerinde gerçekleşerek faaliyet koşullarında iyileşmenin sürdüğüne işaret etti.

Faaliyet koşullarında gözlenen genel iyileşme, koronavirüs salgınının süregelen etkileri altında yeni siparişlerde yaşanan yavaşlamaya rağmen gerçekleşti. Yeni ihracat siparişleri, üst üste 2’nci ayında da artış kaydetti. Yeni siparişlerdeki yavaşlama ve hammadde arzındaki sorunlara rağmen, talep tarafında gözlenen bazı iyileşme işaretleri, imalatçıların üretimi artırmasında rol oynadı. Üretim üst üste 2’nci ay artış gösterirken bu artış ılımlı düzeyde kaydedildi. Üretimde devam eden büyüme ile firmaların birikmiş işlerinde, geçen yılın eylül ayından bu yana kaydedilen en hızlı düşüş yaşandı.