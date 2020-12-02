İmalat PMI, kasımda 51.4’e geriledi

İmalat sanayinde, koronavirüs salgınında yaşanan ikinci dalga ve artan vakaların etkisi hissedilmeye başlandı. Bir önceki ay 53.9 olan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) kasım ayında 51.4’e geriledi. PMI, salgın kaynaklı daralmanın ardından haziranda başlayan toparlanma döneminin en düşük düzeyinde gerçekleşti. Eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ediyor.

4’ÜNDE İYİLEŞME GÖRÜLDÜ

Kasım verilerine göre salgının hem Türkiye’de hem de başta Avrupa olmak üzere dünyanın diğer bölgelerinde yaşanan ikinci dalgası, kasımda birçok imalat sanayi sektöründe toparlanmanın hız kesmesine yol açtı. Takip edilen 10 sektörün sadece dördünde faaliyet koşulları iyileşti. Yeni siparişler açısından, kimyasal, plastik ve kauçuk ile gıda ürünleri olmak üzere iki sektörün büyüme bölgesinde olduğu gözlendi. Anketin görece olumlu gelişmesi ise iş hacimlerinin geçen aylarda gösterdiği güçlü toparlanmaya bağlı olarak firmaların istihdam düzeylerini artırmaya devam etmesi oldu. İstihdamda artış trendi altı aya ulaştı ve güçlü seyrini korudu. Çalışan sayılarındaki yükseliş ve yeni siparişlerdeki yavaşlama, firmaların birikmiş işlerini azaltmaya devam edebilmesini sağladı

BUNU YENMEK ELİMİZDE

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dünyada artan kısıtlamalar ve düşen talep sebebiyle Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi’nin (PMI) kasımda 51.4 olarak gerçekleştiğini belirterek, “50’nin üzerindeki her değer üretim sektörü açısından pozitif beklentiyi işaret etse de salgınla mücadelede daha çok gayret etmeliyiz. Bu musibeti yenmek elimizde” ifadelerini kullandı.