ILO’da çalışan temsilcisini belirleme zamanı geldi

BİLDİRİLMESİ GEREKİYOR

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 109. kez yapılacak yıllık konferansı, 20 Mayıs’ta başlayacak, 27 Mayıs’ta da komite çalışmalarına geçilecek. Pandemi önlemleri nedeniyle online yapılacak konferansta 19 Haziran’a kadar grup toplantıları, komiteler ve planlanan konuların görüşmeleri yapılacak. Komitelerden çıkacak kararlara göre de ülkelerin çalışma hayatı karneleri şekillendirilecek, bazı ülkeler kara listeye alınacak. Yıllık konferansa, her ülkeden kamu, işçi ve işveren temsilcileri katılıyor. Türkiye’de de uzun yıllar boyunca Çalışma Bakanlığı, Türk-İş ve TİSK’ten oluşan bir heyet bu temsil görevini üstlendi. Ancak 2018 yılında ilk kez bu temsil heyetinde bir değişikliğe gidildi. Memur-Sen’in en çok üyeye sahip olduğu itirazlarını dile getirmesinin ardından, Çalışma Bakanlığı da 28 Mayıs-8 Haziran 2018’de Cenevre’de düzenlenecek toplantıya, Memur-Sen’in katılacağını ve artık dönüşümlü temsil döneminin başladığını açıkladı. 2019 yılında yapılan konferansa Türk-İş katılırken, 2020 yılında ise pandemi önlemleri kapsamında konferans ertelendi. Bu yıl ise erteleme olmaması benimsendi. Bu nedenle de, gelecek haftaya kadar delege listelerinin ILO’ya iletilmesi gerekiyor.

TÜRK-İŞ’TE KARAR KILINDI

Edinilen bilgilere göre ise, geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı taraflarla bir araya geldi. Yapılan görüşmeler neticesinde ise, çalışanları temsilen Türk-İş’in konferansta yer almasına karar verildi. Böylece işçi sendikalarının tepkisini çeken dönüşümlü temsil uygulamasından da fiilen vazgeçilmiş oldu. Bir son dakika değişikliği olmazsa, bu yıl Türk-İş’in çalışan temsilcisi olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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