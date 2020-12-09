ILO, asgari ücretten yapılan kesintileri ülke ülke açıkladı: Türkiye 5’inci sırada

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) bir rapor hazırlayarak asgari ücretten yapılan vergi ve prim kesintilerini açıkladı. Yayımlanan raporda, gelir vergisi ve sosyal güvenlik kesintileri, minimum ücretler ölçeğinde, çocuksuz çalışanlar açısından değerlendirildi. 2019 verileriyle yapılan kıyaslamada 42 ülke yer aldı.

TÜRKİYE’DE YÜZDE 22

Buna göre asgari ücretteki kesintiler konusunda birincilik Macaristan’da. Macaristan’da asgari ücretin yüzde 19’u kadar sosyal güvenlik kesintisi yapılırken, yüzde 15 de gelir vergisi kesintisi yapılıyor ve toplam kesinti oranı yüzde 34’e ulaşıyor. Almanya’da ise yüzde 20’lik sosyal güvenlik kesintisi, yüzde 5’lik de gelir vergisi kesintisi olmak üzere, asgari ücretten toplam yüzde 25 kesinti yapılıyor. Almanya’dan sonraki 3 ülke, Bulgaristan, Fransa ve Türkiye’de toplam kesinti oranı yüzde 23-22 düzeyinde bulunuyor. Buna göre Bulgaristan’da yüzde 23’lik kesintinin yüzde 14’ünü sosyal güvenlik, yüzde 9’unu gelir vergisi oluşturuyor. Fransa’da da ise yüzde 11 vergi, yüzde 11 SGK primi kesintisi yapılıyor. Türkiye’de ise yüzde 15 sosyal güvenlik primi kesintisi, yüzde 7 de gelir vergisi kesintisi uygulanıyor.

SOSYAL GÜVENLİK

Rapora göre, Türkiye’den sonraki sıralamada ise Japonya bulunuyor. Japonya’da yüzde 16 sosyal güvenlik, yüzde 5 gelir vergisi olmak üzere toplam yüzde 21 kesinti düzenlemesi bulunuyor. Ukrayna’da ise, asgari ücretten sadece gelir vergisi alınıyor. Bunun oranı da yüzde 20 düzeyinde bulunuyor. Arjantin’de asgari ücretten sadece sosyal güvenlik kesintisi yapılırken, bu da yüzde 17 düzeyinde bulunuyor. Hindistan da asgari ücretten sadece sosyal güvenlik kesintisi alan ülkelerden. Hindistan’daki sosyal güvenlik kesintisi oranı yüzde 14 olurken, Çin de benzer bir şekilde, asgari ücretten sadece 11 oranında sosyal güvenlik kesintisi yapıyor. İngiltere’de ise asgari ücretten yüzde 6 sosyal güvenlik kesintisi, yüzde 4 gelir vergisi kesintisi yönünde düzenleme bulunuyor.

TARAFLARIN TALEPLERİ

Geçen hafta başlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri öncesinde Türk-İş, Hak-İş ve DİSK ortak bir açıklama yaparak, asgari ücretteki vergi yüklerine dikkat çekmişti. Açıklamada, asgari ücret kadar bir gelirin ücretli çalışanlar için vergi dışı bırakılması yönünde tüm sosyal taraflar arasında görüş birliği oluşmasına rağmen bugüne kadar hiçbir adım atılmadığı belirtilmişti. TİSK de, işverenler olarak OECD ortalamasından oldukça yüksek olan ücret üzerindeki vergi ve prim yüklerinin düşürülmesini istediklerini açıklamıştı.