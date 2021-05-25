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Ekonomi
Haber Giriş: 25.05.2021 - 15:46 | Son Güncelleme:

İller Bankası 365 sözleşmeli personel alacak

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İller Bankası 365 sözleşmeli personel alacak

İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü bankaya giriş sınavı ile Genel Müdürlük ve Yurt İçi Hizmet Birimlerinde sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere Mühendis, Mimar, İç Mimar, Şehir Plancısı, Peyzaj Mimarı, Avukat, Tekniker, Yönetim Personeli(İstatistikçi) ve Yönetim Personeli alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre sınav Ankara’da yapılacak olup, sınav yerinin tam adresi ve sınav tarihi ileri bir tarihte Banka web sayfasında ilan edilecek olup, Yurt  İçi  Hizmet  Birimlerine  atanan  personel  6  yıl  hiçbir  şekilde  Genel  Müdürlüğe  ve diğer Yurt İçi Hizmet Birimlerine tayin isteyemeyecek.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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