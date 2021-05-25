İller Bankası 365 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre sınav Ankara’da yapılacak olup, sınav yerinin tam adresi ve sınav tarihi ileri bir tarihte Banka web sayfasında ilan edilecek olup, Yurt İçi Hizmet Birimlerine atanan personel 6 yıl hiçbir şekilde Genel Müdürlüğe ve diğer Yurt İçi Hizmet Birimlerine tayin isteyemeyecek.

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