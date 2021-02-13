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Ekonomi
Haber Giriş: 13.02.2021 - 13:31 | Son Güncelleme:

İlköğretim ve kreş kiraya verilecektir

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İlköğretim ve kreş kiraya verilecektir
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Mülkiyeti Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne ait olan, ilanda özellikleri belirtilen ilköğretim ve kreş 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 inci maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF Usulü ile kiralanacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre ihale 21 Şubat 2021 günü saat 14.00'te Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlık Binası Belediye Encümen Salonu'nda yapılacak.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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