İlklerin fuarı ziyaretçilerini bekliyor

Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik ve kültürel alandaki kalkınma hamlesinin öncü adımlarından İzmir Enternasyonal Fuarı, bir kez daha dünyayla buluşmaya hazırlanıyor. Fuar bu yıl 90'ncı kez İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenecek. 3- 12 Eylül arasında açık kalacak fuarında temalar '90 Yıldır Birlikte Kutluyoruz' ve 'Geleceği İzmir'de Birlikte Kuruyoruz' olarak belirlendi.

Uluslararası ticaretin en önemli buluşmalarından İzmir İş Günleri de bu yıl 7'nci kez iş dünyasını online olarak buluşturacak. Fuarla önemli bir buluşma da İzmir'de yapılacak. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) Kültür Zirvesi'nin dördüncüsü, fuar ile eş zamanlı olarak İzmir'de düzenlenecek. Dünyanın dört bir yanından kültür temsilcileri, zirve kapsamında 9- 11 Eylül'de İzmir'de buluşarak kültür politikalarına ilişkin deneyimlerini paylaşacak.

İLKLERİN FUARI OLDU

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmir Enternasyonal Fuarı öylesine bir fuar değil, fikriyatı İzmir İktisat Kongresi'nde atılan büyük bir mirasın taşıyıcısıdır. İzmir Enternasyonal Fuarı İkinci Dünya Savaşı esnasında dünyada yer yerinden oynarken 1943'te bile kapılarını açarak birbirleriyle savaş halinde olan ülkeleri bir araya getirdi. Soğuk Savaş yıllarında bir taraftan ABD'yi öte taraftan kızıl yıldızı Kültürpark'ta ağırladı. İzmirliler ve fuarımızı ziyaret eden konuklar, Neil Armstrong'u aya indiren kapsülü ve aydan getirilen kaya parçasını ilk kez Fuar'da gördü. Fuar, uzaya ilk giden Gagarin'in fotoğrafı altında kozmonot kıyafetinin ilk kez sergilendiği yer oldu. Kot pantolonu, yürüyen merdiveni ilk kez Fuar'da tanıdık. İlk Milli Piyango 1940'da, ilk sayısal loto 1989'da Fuar'da çekildi. Ülkemizin sanat güneşi Zeki Müren'i ve daha nice kıymetli sanatçımızı ilk kez Fuar'da görme şansı yakaladık. Her sene Nejat Uygur gibi usta oyuncuların oyunları ile tiyatro sevgisini Fuar'da kazandık. Yeniliklerin sergilendiği, ailelerin felekten bir gün çaldığı, sevdaların yeşerdiği, tarifsiz duyguların yaşandığı bir yer oldu İzmir Enternasyonal Fuarı. Her İzmirli Kültürpark'a fuar zamanı çocuksu bir heyecan ile koşar. Bu nedenle İzmir Fuar, Fuar da İzmir demektir. Bizler, bu ülkenin insanları, Türkiye'nin neresinde olursak olalım 90 yıldır aslında hep buradayız, birlikte kutluyoruz. Geleceği İzmir'de birlikte kuruyoruz" diye konuştu.

İzmir Enternasyonal Fuarı; teknoloji, ticaret, kültür, sanat ve eğlencenin merkezi olacak. Ziyaretçi girişleri maskeli, HES kodu alınarak ve alan yoğunluğuna göre kontrollü olarak sağlanacak. Kültürpark'ın tüm kapılarından giriş ve çıkış yapılabileceği Fuar'ın giriş ücretleri ise bu yıl tam 5 TL, öğrenci 3.5 TL olarak belirlendi.

KÜLTÜRLER BULUŞUYOR

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) Kültür Zirvesi’nin dördüncüsü İzmir’de düzenlenecek. Dünyanın dört bir yanından kültür temsilcileri, zirve kapsamında İzmir’de buluşarak kültür politikalarına ilişkin deneyimlerini paylaşacak. ‘Kültür: Geleceğimizi Kurarken’ temasıyla düzenlenecek zirve, pandemi sonrası dönemde kültürün ve toplulukların geleceğindeki rolüne odaklanacak. Kültür- kalkınma ilişkisine dair küresel çalışmalara dahil olan belediye başkanları ve yerel liderler, akademisyenler, aktivistler, sivil toplum kuruluşları, kültürel ağlar ve paydaşlar sürdürülebilir kalkınmada kültürel politikaların yerini tartışmak için İzmir’de bir araya gelecek. Kültürün kalkınma içindeki rolüne dair mesajlar verecek olan zirvenin programı, sürdürülebilir şehirler ve toplulukların ayrılmaz parçası olarak kültürün temelinden oluşacak. Yaklaşık 500 kişiden oluşan ve hibrit olarak düzenlenecek UCLG Kültür Zirvesi’nde online katılımlarla birlikte yaklaşık bin 500 katılımcının bir araya gelmesi bekleniyor. Uluslararası ticaretin en önemli buluşmalarından olan İzmir İş Günleri bu sene de İzmir’deki tüm paydaş kurumların katılımı ile online olarak düzenlenecek. 6 yılda yaklaşık 100 ülkeden 100’e yakın konuşmacı, bin 500’ün üzerinde katılımcının yer aldığı Uluslararası İzmir İş Günleri’nin konu başlıkları, her yıl dünya gündeminin gidişatına göre şekilleniyor. Bu yıl için de iklim konusu ve bu konuyla ilgili farkındalık gündeme gelecek. 2-3 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek 7. İzmir İş Günleri ile ilgili ana tema olarak ticaret ve lojistik odağından kaymadan, ‘Ticaret ve Lojistik Ekseninde Döngüsel Ekonomi ve Yeşil Mutabakat’ konusu işlenecek.

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