‘İlklerin’ fabrikası

İlk sözü edilmeye başlandığı günden tanıtımına, görcüye çıktığı günden fabrika inşaatının başlangıcına kadar geçen sürede, büyük ilgiyle takip edilen ‘Türkiye’nin Otomobili’ projesinde bir eşik daha geçildi. Bursa’nın Gemlik ilçesindeki TOGG üretim tesisinin temel atma töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile gerçekleştirildi.

ÜRETİM 2 YIL SONRA

İnşaatı, zemin güçlendirme çalışmaları dahil 18 ayda tamamlanacak olan TOGG Tesisi’nde, üretim ve montaj hatlarının kurulmasının ardından, 2022 yılının son çeyreğinde ilk seri otomobil banttan inecek. TOGG Gemlik Tesisi’nde işe alımlar 2022 yılı başından itibaren başlayacak. Üretim, yılda 175 bin adetlik kapasiteye ulaştığında çalışan sayısı da 4 bin 300 kişiye ulaşacak. Tesiste 2030 yılına kadar, fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen TOGG’a ait, tamamı doğuştan elektrikli 5 farklı modelden toplam 1 milyon adet üretilecek.

MARKA TOGG OLDU

Törende, çalışmalarla ilgili bilgiler veren TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, “Batarya ve modül paketlerimizi üretim başlangıcından itibaren yerlileştiriyoruz. Marka beğeni endeksinin kısa süre içerisinde yüzde 73 artması, TOGG markası ile devam konusunda bizi cesaretlendirdi. Pandemi döneminde kullanıcı araştırmaları ve mühendislik çalışmalarımızı planlarımız dahilinde sürdürdük, bu takvim dönemindeki çalışmaları tamamladık” diye konuştu.

YERLİ BATARYA PAKETİ

Karakaş, elektrikli araçlarda en önemli konulardan birinin batarya olduğunu, TOGG’un da bu konudaki çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğünü belirterek, “Otomobillerimizde hedeflediğimiz yüksek performans değerlerini teknik olarak gerçekleştirecek batarya ve e-güç ünitesi mimarisinin geliştirilmesinde de çok yol kat ettik. Farklı paketlerle 300 ve 500 kilometrenin üzerinde menzil sağlayacak, ileri teknolojiye sahip bataryamızın tasarımında da sona yaklaştık. Bu noktada ülkemiz için ve bizim için çok önemli bir konuyu sizlere memnuniyetle ve heyecanla duyuruyoruz. Üretim başlangıcından itibaren batarya modül ve paketlerimizi yerlileştireceğiz” dedi.

İlkleri barındıran fabrika ne anlam ifade ediyor?

Fabrika birçok özelliği ile ilkleri içerisinde barındırıyor; en önemli özelliklerinden bir tanesi Türkiye’nin en teknolojik otomobil fabrikası olması.

Tek bir fabrika alanı içerisinde hem üretim, hem stil tasarımı hem Ar-Ge çalışmaları, prototip hazırlıkları, test birimi, strateji ve yönetim merkezi bir arada olacak.

Daha önceden bataryanın yurtdışından alınması ihtimali üzerine yapılan çalışmalar şu an için yerini ‘Yerli Batarya Paketi’ çalışmasına bırakmış durumda.

Türkiye’de ilk olarak bir fabrikada doğuştan elektrikli yüzde 100 yerli bir otomobil üretilirken, batarya paketi de bu fabrikadan çıkacak.

Bunların yanı sıra ‘Akıllı, çevre dostu ve Avrupa’nın en temizi’ olarak da dikkat çekiyor.

Hem Türkiye’nin hem de Avrupa’nın en temiz fabrikası olma özelliğine sahip

Nesnelerin interneti, veri toplama ve analizi ile verimlilik artırılıyor.

Gerçek zamanlı verilerle değer üreten akıllı bir üretim ağına sahip.

Üretimde çıkabilecek hatalar gelişmiş kamera ve sensörlerle engellenecek.

‘YÜZDE 30’U KADIN ÇALIŞAN OLACAK’

Tesis 1.2 milyon metrekarelik alan inşa edilecek. 230 bin metrekare kapalı alan olacak

TOGG Tesisi’nde çalışanların en az yüzde 30’u kadın çalışanlardan oluşacak.

2025 yılında yerlilik oranı yüzde 68’e kadar ulaşacak.

Fabrika İstanbul-İzmir Otobanına 4 kilometre mesafede.

Tesisin 3 kilometrelik çevre alanında 3 adet aktif liman var.

BABAYİĞİTLERİN TÜRKİYE’NİN OTOMOBİLİ YORUMLARI

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan:

“Uzun zamandır ülkemizin gerçekleştirmeye çalıştığı yerli-milli-elektrikli otomobil hayalini, el birliğiyle gerçeğe dönüştürüyoruz. Türkiye’nin en köklü sınai gruplarından biri olarak, biz yerli üretimi her zaman stratejik önceliklerimiz arasında tutuyoruz. Bu projenin de, sadece üretim açısından değil, aynı zamanda oluşturacağı ekosistem ile ekonomi, teknoloji ve istihdam açısından da ülkemize önemli kazanımlar getireceğini düşünüyoruz.“

BMC Yönetim Kurulu Üyesi Talip Öztürk:

“BMC ailesi olarak ülkemizin geleceği için atılan bu temellerin hayırlara vesile olması temenni ediyor, emeği geçen herkese huzurlarınızda bir kere daha teşekkür ediyorum. İnşallah üretim bantlarından araçlarımızın indiği günde bir arada olur ve o mutluluğu da hep birlikte en kısa sürede yaşarız.”

Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç:

“Türk otomotiv sanayisi için önemli bir gün. Türkiye’nin otomotivde kendi küresel marka yolculuğunda kısa sürede atılan bir diğer somut adıma bizzat şahitlik etmekten mutluluk duyuyorum. Bu değerli vizyoner girişimin bir parçası olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu yolda emeği geçen herkesi kutluyor ve başarılar diliyorum.”

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan

“TOGG projesinin Türkiye’ye değer katacak, ülkemizi dünyada kendi otomobili üreten ülkeler ligine taşıyacak olması bakımından çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu ülkenin topraklarından doğmuş, 26 yıldır bu ülke için üretmiş bir şirket olarak bu projede yer almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Otomobilimizde Turkcell’in 5G entegrasyonu ve yapay zeka tabanlı yeni nesil teknolojilerinin yer alacak olması da heyecanımızı artırıyor.”

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu:

“Ne mutlu ki emeğin, büyük uğraşın, işbirliğinin akıl- gönül birliğinin sayesinde, bugün (dün) inşaata başlıyoruz. Böylesi bir dönemde bu projeyi hayata geçirmek ülkemiz ve insanımız için büyük bir moral ve motivasyon kaynağı olacak. Bu, bizim değil, tüm Türkiye’nin otomobili. Bu yatırımla, ülkemiz, insanımız ve ekonomimiz kazanacak. Yeni istihdam yaratılacak, nitelikli insan kaynağı, inovasyon ve katma değerli üretim olacak. Türkiye’nin otomobili, ülkemize ve insanımıza bir kez daha hayırlı, uğurlu olsun.”

‘ŞİMDİ YATIRIM ZAMANI’

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Koronavirüs sonrası dönemde Türkiye’yi küresel ekonomide daha güçlü konumlandırabilmek için ‘Şimdi yatırım zamanı’ diyoruz. Bunu da buradan, Bursa-Gemlik’ten başlatıyoruz. Hem de çok stratejik, yeni bir teknoloji ile bu adımı atıyoruz. Otomotiv dünyası kabuk değiştirirken, Türkiye de masada çok önemli bir oyuncu haline gelecek. Ortaklarımız, 3 yıl içinde koyacakları 3.5 milyar liralık sermaye ile de bugünden Türkiye’nin en büyük ödenmiş sermayeli sanayi şirketlerinden birini müjdelemiş oldular. Aynı zamanda, bugüne kadar otomobilimizin Ar-Ge’si için de 700 milyon liranın üzerinde para harcadılar. Çünkü bu 83 milyonun otomobili. Çünkü sadece Türkiye’de üretilmekle kalmayıp, markası, patenti tamamen bizim olacak” diye konuştu.

‘YÜZDE 100 MİLLİYİZ’

Markanın neden ‘TOGG’ olduğu sorusunu cevaplayan Gürcan Karakaş, milli ve yerli kavramlarına açıklık getirdi. TOGG’un fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100’ünün Türkiye ait olduğunu söyleyen Karakaş,“Bu, bağımsız ve özgür olmamızı sağlıyor. Kararlarımızı Türkiye’deki merkezimizde alıyoruz. Özgün teknolojimizi kendimiz geliştiriyoruz, lisans ve imtiyaz hakları bize ait, tedarikçilerimizi biz belirliyoruz. Yüzde 100 milliyiz ama biz yerliyiz de. Yerlilik oranımız üretim başlangıcında yüzde 51 gibi yüksek bir orana ulaşacak. Henüz tedarik sanayimiz elektrikli araçlar yönünde oluşmaya başlamadı. Biz dönüşümü tetikleyeceğiz. Birlikte tedarik sanayimizi geleceğe hazırlayacağız ve TOGG olarak yerlilik oranında lider olacağız” dedi.

‘BİR FABRİKADAN DAHA FAZLASI’

‘Yeniliğe Yolculuk’ Buluşması ile 27 Aralık 2019’da Türkiye’ye tanıtılan ve dünya vitrinine çıkan TOGG, yolculuğunun en önemli adımlarından olan, Bursa Gemlik’te yer alan TOGG Tesisi’nin ‘İnşaat Başlangıç Töreni’ni gerçekleştirdi. TOGG’un ‘Mobilite Ekosistemi’ hedefinin merkezi olan tesis, ‘akıllı’, ‘çevre dostu’ ve ‘aynı çatı altında’ gibi pek çok niteliği ile ‘bir fabrikadan daha fazlası’ olarak tanımlanıyor.