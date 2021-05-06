İlker Aycı,: Gökyüzünde güçlenmeye devam edeceğiz

Türk Hava Yolları da, bu zorlu dönemde 2021 yılının birinci çeyreğini 41 milyon dolar esas faaliyet zararı ve 61 milyon dolar net kâr ile tamamladı. Türk Hava Yolları’ndan yapılan açıklamada, “Ortaklığın 2021 yılının birinci çeyreğindeki toplam gelirleri, salgından kaynaklı uçuş talebinin azalması ve yeni mutasyonların ortaya çıkması sebebiyle dünya genelinde zaman zaman uygulanan seyahat kısıtlamaları neticesinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 düştü ve 1.8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Toplam gelirin yüzde 46’sını oluşturan kargo gelirleri söz konusu çeyrekte bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 77 artış gösterdi. Salgın kaynaklı krizin talep üzerinde oluşturduğu tüm zorluklara rağmen bayrak taşıyıcı, maliyet azaltıcı tedbirler ile toplam gider kalemini 2021 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 düşürerek operasyonel zararı sınırlandırmayı başardı. Bunun sonucunda ortaklığın nakit yaratma potansiyeline işaret eden faiz, vergi, amortisman ve kira öncesi kârı (FAVKÖK) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 90 artış göstererek 478 milyon dolar FAVKÖK marjı da geçen yılın aynı dönemine göre 16.7 puan artarak yüzde 26.6 oldu. Bu dönemde şirket 409 milyon dolar FAVKÖK elde etti” ifadeleri kullanıldı.

‘ZOR OLANI BAŞARDIK’

Açıklanan finansal sonuçlar ile ilgili Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, şu ifadeleri kullandı: “Küresel havacılık endüstrisinde yıkıcı etkilere neden olan pandemi krizi sürerken ortaya koyduğumuz bu performans yalnız ‘zor olanı başarmak’ olarak nitelendirilebilir. Çünkü biz tüm zorlu süreçlerin üstesinden gelen milletimiz gibi zor olanı başardık. Ancak bu rakamlar, krizin her aşamasını titizlikle yöneten, uçaklarımız tamamen yerdeyken dahi hiç oturmayan Türk Hava Yolları ailemiz için sürpriz değil. Bu başarı; milli görev bilincimizin, mesleki kabiliyetimizin ve kriz yönetme tecrübemizin ortak bir sonucudur. Bizler aynı özveriyle çalışmaya ve bu karamsar günleri geride bırakarak gökyüzünde güçlenmeye devam edeceğiz.”

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