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İlk yıl için hedef 15 milyon dolar

#Kuyumcu#Üretim#İhracat
İlk yıl için hedef 15 milyon dolar

Türkiye kuyumculuk sektöründe 30 yıldır tasarım, üretim ve ihracat alanlarında faaliyetlerini sürdüren İnci Gold, yeni online satış uygulaması ‘İnci Gold’la birlikte iç piyasaya giriş yaptı.

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Bugüne kadar üretiminin tamamını ihraç eden İnci Gold, ‘www.incigold.com’ uygulamasıyla birlikte hem yurt içinde hem de yurt dışı piyasalarda söz sahibi olmayı hedefliyor.

Franchise ya da bayilik sistemine sıcak bakmadıklarını ancak online satışa çok inandıklarını söyleyen İnci Gold Genel Müdürü Cüneyt Kurtulmuş, bugüne kadar pek çok ülkeye ihracat yaparken şimdi e-ticaretle birlikte perakende de en az ihracat kadar başarı yakalamayı hedeflediklerini ifade etti. Kurtulmuş “İlk yıl için 120 bin adet satış hedefliyoruz. Bu da 15 milyon dolarlık bir rakama tekabül ediyor” diye konuştu.

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#Kuyumcu#Üretim#İhracat

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