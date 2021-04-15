İlk yeşil halka arz başladı

Yenilenebilir enerji tarafında yatırımlar hem özel sektör hem de kamu tarafından artıyor. Bu gelişmelerin yanında şimdi de ilk kez Türkiye’nin ilk yeşil halka arzı gerçekleşiyor.

811 MİLYON LİRA

Yüzde yüz yeşil ve yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik enerjisi üreten Doğan Holding şirketlerinden Galata Wind Enerji A.Ş.’nin halka açılması için talep toplama süreci bügün başladı ve 16 Nisan cuma mesai bitiminde sona erecek. Borsa İstanbul’da ise 22 Nisan Perşembe günü işlem görmeye başlayacak. Halka arzda, pay başına fiyat 5.06 TL olarak belirlendi. Galata Wind Enerji A.Ş.’ye ait payların yüzde 25’i arz edilecek. Ek satış hakkının kullanılması durumunda ise halka arz oranı yüzde 30’a çıkacak. Galata Wind Enerji A.Ş.’nin halka arzına Garanti BBVA Yatırım liderliğinde 30 üyeden oluşan bir konsorsiyum aracılık ediyor. Halka arz büyüklüğü 811 milyon 813 bin TL olacak.

SIFIR KARBONLU ÜRETİM

Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş yenilenebilir enerji şirketlerinin, yakın zamana kadar teknoloji şirketlerinin ekonomide ve piyasalarda oynadığı rolü üstlenerek yatırımcılar için en cazip varlıklar haline geleceğini, bunun da yenilenebilir enerji üreten şirketler için önemli bir avantaj olacağını belirtti. Göğüş, Paris İklim Anlaşması ile bağlantılı olarak AB’nin Yeşil Mutabakat (A European Green Deal) belgesi, ABD’nin Paris İklim Anlaşması’na dönmesi, Çin’in Yeşil Kalkınma Stratejisi ile birlikte sıfır karbonlu bir ekonomiye geçişte küresel bir kararlılık olduğunu belirtti.

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