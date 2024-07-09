İlk yerli uydu uzay yolunda

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Türk mühendisleri tarafından yerli imkânlarla üretilen ve 00.20’de gönderilmesi planlanan ancak hava şartları nedeniyle 4 kez ertelen Türksat 6A’nın bu sabaha karşı yola çıkması bekleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımıyla, SpaceX firmasının Amerika’nın Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’nden yörüngesine fırlatılacak Türksat 6A ile Türk uydularının hizmet verdiği nüfus 3.5 milyardan 5 milyara ulaşacak.

Uraloğlu’nun “Bağımsızlığımızın sembolü” dediği Türksat 6A, Türk mühendislerinin çalışmaları sonucu yüzde 80’in üzerinde yerlilik oranıyla, TUSAŞ’taki Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi USET’te üretildi. TV yayıncılığı başta olmak üzere haberleşme hizmetleri ve geniş kapsama alanı ile Türkiye’nin uydu haberleşme ihtiyaçlarını karşılayacak olan 6A, ayrıca mevcut Türk uyduların hizmet vermediği Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya’nın da kapsama alanına girecek. Böylece hizmet verebileceği nüfus 3.5 milyardan 5 milyara çıkacak.

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36 BİN KİLOMETRE ÖTEDEN

Türksat 6A’nın uzaya ulaşma süreci ise şöyle gerçekleşecek:

“Fırlatmanın ardından yakıt deposu ilk ayrılması 195. saniyede gerçekleşecek. 35 dakika 55 saniye sonra ise Türksat 6A, roketin ikinci katından ayrılacak. Yaklaşık 70 dakika sonra geçici yörüngesine ulaşarak ilk sinyal alınacak. Fırlatmanın ardından kimyasal itki sistemi ile yola çıkacak olan Türksat 6A, 35 bin 786 kilometre uzaklıkta 42 derece doğu boylamındaki kalıcı yörüngesine ulaşarak yörünge testlerine başlayacak. 1 ay sürecek testlerin ardından Türksat tarafından yörüngede teslim alınarak faaliyete geçecek.”

İHA’LARA GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYACAK

Uraloğlu, yaptığı bir açıklamada yerli uyduların İHA’ların güvenliği açısından önemini ise şöyle vurgulamıştı:

“Şu anda hizmet veren Türksat 5B başta olmak üzere, tüm Türksat uydularıyla dünyanın dört bir yanında İHA’larımızı kontrol altında tutabiliyoruz. Bunlar, genişletilmiş menzil ve kapsama alanıyla kesintisiz haberleşebiliyor. Yani artık İHA’larımızın kontrolüne dışarıdan müdahale edilmesi mümkün değil ve bu uydu iletişimi, özellikle İHA operasyonlarında oyunun kurallarını değiştiren bir unsur olarak ortaya çıkıyor. Uydu iletişimi, veri iletimi için güvenli ve şifreli kanallar sağlayarak, yetkisiz erişim veya müdahale riskini en aza indirecek. Aynı şekilde Türksat 6A da artık bu imkanımızın çok geniş bir alana yayılmasını sağlayacak.”

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TURKSAT 6A NELER YAPACAK

- Türkiye’nin uydu ve haberleşme ihtiyacını karşılayacak.

- Genişletilmiş menziliyle 5 milyar kişiye hizmet verebilecek.

-Mevcut uyduların hizmet veremediği Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya da kapsama alanına girecek.

ÜÇ UYDU ÖMRÜNÜ TAMAMLADI

-TÜRKİYE, 1994’te Türksat 1B ile başlayan 30 yıllık uzayda iz bırakma sürecinde Türksat 1C’yi 1996 yılında, Türksat 2A’yı ise 2001 yılında hizmete aldı ve bu uydular ömürlerini tamamladı. Aktif olan Türksat 3A’yı 2008’de, 4A’yı 2014’te, 4B’yi 2015’te uzaya gönderilirken Türksat 5A 2021’de ve 5B de 2022’de hizmete alındı.