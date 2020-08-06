İlk yarıda gıda ve tarımdan 10 milyar dolarlık ihracat

TÜİK tarafından açıklanan Dış Ticaret Verileri baz alınarak Agrimetre tarafından hazırlanan TGDF Dijital Veri Paneli'nin sonuçları açıklandı. TGDF Dijital Veri Paneli'ne göre, 2020 yılının ilk 6 ayında tarım, gıda ve içecek sektörü 10,15 milyar dolar ihracat, 8,74 milyar dolar ithalat gerçekleştirdi.



Haziranda ihracat, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,5 artarak 1,68 milyar dolara yükseldi. Gıda ve tarım ürünleri ihracatının yılın ilk yarısında 10 milyar dolar çıtasını aşması, sektörün net ve güçlü ihracatçı konumunu yeniden gösterdi.

İhracat birim değeri 2020'nin ilk 6 ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,4 artarak 1.071 dolar/ton olarak gerçekleşirken, ithalat birim değeri yüzde 2,1'lik düşüşle 515 dolar/ton olarak gerçekleşti. İhracat birim değerinin artması ve ithalat birim değerinin düşmesi, sektör açısından olumlu bir gösterge olarak kabul edildi.



DIŞ TİCARETTE EN YÜKSEK HACİMLİ ÜRÜNLER

İlk yarıda ihracatta öne çıkan ürünler sırasıyla fındık içi, un ve makarna olurken, bu ürünler toplam ihracatın yaklaşık yüzde 14'ünü oluşturdu.

En çok ithal edilen ürünler ise sırasıyla buğday, soya fasulyesi ve ayçiçeği yağı oldu. Bu ürünler toplam ithalatın yaklaşık yüzde 22,5'ini oluşturdu.



EN ÇOK İHRACAT YAPAN SEKTÖRLER



İlk yarıda dış ticaret verileri sektörlere göre incelendiğinde, sert kabuklu meyveler, yaş meyve, şeker ve şekerli mamuller, bitkisel yağ, kuru meyve/sebze, en fazla ihracat yapan sektörler olarak sıralandı. İhracatın yüzde 40,6'sı, bu 5 sektör tarafından gerçekleştirildi.



Hayvan yemi, bitkisel yağ, un, kakao ve çikolata, tütün ve mamulleri ise aynı dönemde en çok ithalat yapan sektörler olarak sıralandı. Toplam ithalatın yüzde 60,7'si, söz konusu 5 sektör tarafından gerçekleştirildi.



İHRACATIN ARTTIĞI VE AZALDIĞI SEKTÖRLER



İlk yarıda geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını değer olarak en fazla artıran sektörler sert kabuklu meyveler (174 milyon dolar artış) ve yaş meyve (161 milyon dolar artış) sektörleri olurken, bunları bitkisel yağ (153 milyon dolar), baklagil (97 milyon dolar) ve makarna (85 milyon dolar) izledi.



İhracatın en çok gerilediği sektörler ise un (90 milyon dolar düşüş), yumurtacılık (55 milyon dolar), hayvan yemi (46 milyon dolar), süt ve süt ürünleri (44 milyon dolar) ve balıkçılık ve su ürünleri (37 milyon dolar) oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre 2020’nin ilk 6 ayında ithalatı en çok artan sektörler 193 milyon dolar artış ile bitkisel yağ, 149 milyon dolar ile makarna, 138 milyon dolarla baklagil olarak belirlendi.

Önceki yılın aynı dönemine kıyasla 2020'nin ilk 6 ayında makarna sektörü ithalatı yüzde 125,2 artış gösterdi. İthalatın en çok düştüğü sektörler canlı hayvan ticareti (139 milyon dolar), sebze (66 milyon dolar), tütün ve mamulleri (61 milyon dolar) olarak kaydedildi.

DIŞ TİCARETTE ÖNE ÇIKAN ÜLKELER



İlk yarıya ait dış ticaret verileri ülkeler bazında incelendiğinde, en çok ihracat yapılan ilk 3 ülke 1 milyar 405 milyon dolar ile Irak, 812 milyon dolar ile Almanya ve 590 milyon dolar ile Rusya şeklinde sıralandı.



Söz konusu 3 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 27,7'sini oluşturdu. Ülkelere göre en çok ihraç edilen ürünler Irak için un, tavuk eti, konserve domates, Almanya için fındık içi, ambalajlı fındık ve kiraz, Rusya için de şeftali, domates ve mandalina olarak kayıtlara geçti.



Ülke bazında ithalat verileri incelendiğinde, en fazla ithalat yapılan ülkeler 1 milyar 645 milyon dolar ile Rusya, 816 milyon dolar ile Brezilya ve 520 milyon dolar ile Ukrayna oldu. Bu ülkelerden yapılan ithalat toplam ithalatın yüzde 34,1'ini oluşturdu.



Rusya'dan yapılan ithalatta öne çıkan ürünler buğday, ayçiçeği yağı ve ayçiçeği olurken, Brezilya'dan yapılan ithalatta soya fasulyesi, kahve, tütün, Ukrayna'dan yapılan ithalatta ise buğday, dane mısır ve soya fasulyesi öne çıktı.