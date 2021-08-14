İlk yarıda 2.9 milyar dolarlık yurtdışı finansman

Buna göre VakıfBank’ın ekonomiye katkısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artarak 584 milyar TL’ye ulaştı. VakıfBank’ın toplam aktifleri ise yıllık bazda yüzde 35 büyüyerek 729 milyar TL seviyesini aşarken, altı aylık net kârı 1 milyar 410 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Toplam kredileri ise yıllık yüzde 24 büyüyerek 459 milyar TL oldu. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Ana fonlama kaynağımız olan mevduat yıllık yüzde 29 artışla 432 milyar TL seviyelerine geldi. Vadesiz mevduat yıllık yüzde 30 artarak 94 milyar TL seviyesinde gerçekleşti” diye konuştu.

SÜRDÜRÜLEBİLİR SENDİKASYON

Abdi Serdar Üstünsalih, “Nisanda tarihimizin ilk sürdürülebilir sendikasyon kredisini gerçekleştirerek 1.1 milyar dolarlık yurtdışı finansman sağladık. Mart ayında gerçekleştirdiğimiz yurtdışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon programımız kapsamındaki 1 milyar 750 milyon dolarlık ihraç ile birlikte yılın ilk yarısında toplam 2.9 milyar dolar yurtdışı finansman sağlamış olduk. Ayrıca pandemi döneminde ihracatçı KOBİ’lere sağlanan ürün ve hizmetleri geniş kitlelere ulaştırmak için mevcut yapı daha da güçlendirildi. Bu alanda eğitim verdiğimiz personelimiz ile pandemi koşullarına rağmen gerek çevrimiçi gerekse de yüz yüze müşteri ziyaretleri gerçekleştirerek KOBİ’lerin ihtiyaçlarını yakından takip edip, özellikle istihdam, üretim ve ihracata yönelik özel çözümler geliştirdik. Sonuç olarak 2020 yılı sonundaki ihracat hacmimize 2021 yılının ilk yarısı itibarıyla ulaştık” dedi.

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