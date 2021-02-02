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Ekonomi
BBC Türkçe
Haber Giriş: 02.02.2021 - 16:59 | Son Güncelleme:

İlk uzay yolculuğu olacak! Katılacak 4. kişi çekilişle belirlenecek

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İlk uzay yolculuğu olacak! Katılacak 4. kişi çekilişle belirlenecek
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Elon Musk'a ait SpaceX şirketi ilk uzay yolculuğu için hazırlıklarına devam ediyor. Yolculukla ilgili yeni gelişme yaşandı. Buna göre uzay yolculuğuna çıkacak dördüncü kişi çekilişle katılacak. Çekiliş ABD'de yer alan çocuk hastanesine bağış yapan kişiler arasında yapılacak.

Independent'ın haberine göre Inspriation4 adı verilen yolculuk, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılacak Falcon 9 roketinin taşıyacağı Dragon kapsülüyle yapılacak.

Toplam dört kişinin katılacağı yolculuğun yılın son çeyreğinde muhtemelen Ekim'de yapılması planlanıyor.

İlk uzay yolculuğu olacak Katılacak 4. kişi çekilişle belirlenecek

Kapsülün yörüngede kaç gün geçireceği henüz bilinmiyor.

Yolculuk, Shift4 Payments ödeme sistemleri şirketinin sahibi 37 yaşındaki Jared Isaacman için yapılacak.

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16 yaşında lise eğitimini yarıda bıraktıktan sonra bu şirket ve hava kuvvetleri pilotlarına eğitim veren Draken International'ı kurarak büyük bir servete kavuşan Isaacman, çocukluğundan beri uzaya ilgi duyduğunu söylüyor.

Isaacman'in bu yolculuk için ne kadar ücret ödediği belli değil. Uçuşun komutası Isaacman'de olacak. Isaacman, beraberinde üç kişiyi de uzaya götürecek.

İlk uzay yolculuğu olacak Katılacak 4. kişi çekilişle belirlenecek

Bu kişilerden biri Memphis'teki St. Jude Çocuk Araştırma Hastanesi'nde görevli bir sağlık çalışanı, diğeri de Shift4 sistemini kullanan bir iş insanı olacak.

Dördüncü kişi, bu hastane için 200 milyon dolar toplanmasını amaçlayan kampanya çerçevesinde buraya bağışta bulunan kişiler arasından çekilişle belirlenecek.

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Jared Isaacman, "Bundan 50-100 yıl sonra çocukların uzay roketlerine atladığı, uzay kıyafetleri giymiş çocuklarıyla Ay'ın etrafında dolanan ailelerin olduğu bir dünyada yaşamak istiyorum. Çocuk kanserini yendiğimiz bir dünyada yaşamak istiyorum" dedi.

Isaacman'le yolculuğa çıkacak kişilerin adlarının gelecek ay açıklanması bekleniyor.

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