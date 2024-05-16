İlk üç ayda yabancı turist harcamalarında artış

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Ödeme sistemleri alanında faaliyet gösteren teknoloji şirketi Mastercard, 2024’ün ilk çeyreğine dair turizm trendleri raporunu yayınladı. Raporun sonuçlarına göre Türkiye’deki yabancı kartlı işlemler Ocak-Mart 2024 dönemini kapsayan yılın ilk çeyreğinde büyümeye devam etti. 2023’ün aynı döneminde yüzde 12 olan ciro bazlı büyüme yüzde 7, yüzde 1 olan adet bazlı büyüme/ziyaretçi sayısı ise yüzde 16 olarak gerçekleşti. Türkiye’de yapılan bireysel yabancı kartlı ödemelerin ülke bazlı dağılımı incelendiğinde İngiltere menşeli kartlarla yapılan harcama sıralamasında zirvedeki yerini korurken, Mısır menşeli kartlar geçen yıla göre büyüme rekoru kırdı.

Şirketin Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Avşar Gürdal, Türkiye turizmini destekleyerek, ekonomiye katkılarını artırmayı hedeflediklerini ifade ederek, “Ülkemizin turizm alanında değer önerileri gün geçtikçe zenginleşiyor. Tarihten kültür sanata, gastronomiden seyahate kadar pek çok alandaki çekiciliği destinasyon olarak ön plana çıkmasını sağlıyor.

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Güncel turizm trendleri raporumuza göre, Türkiye’deki yabancı kartlı işlemler 2024’ün ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla ciro bazlı yüzde 7, adet bazlı ise yüzde 16 büyüme kaydetti. Söz konusu ziyaretçi ve harcama artışları, sektöre yönelik yatırımlarımızın ve yenilikçi stratejilerimizin sadece kısa vadeli değil, aynı zamanda uzun vadeli olumlu etkilerini de yansıtıyor. Bu veriler ve gelişmelerle birlikte turizm alanındaki yatırımlarımız ve yeniliklerimizle, ülkemiz ekonomisine olan desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.

Buna göre Türkiye’de yabancı menşeli kartlarla yapılan işlemlerde en çok harcama (ciro) yapan ilk beş ülke kartları sırasıyla İngiltere (%17), Almanya (%12), Amerika (%6), Suudi Arabistan (%5), Hollanda (%4) şeklinde sıralandı.

Raporun sonuçlarına göre restoran harcamaları yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre ciddi oranda artış göstererek giyim ve konaklama sektörlerinden pay aldı. Suudi Arabistanlı turistler en çok giyim harcaması yapan kitle olurken, yüksek hacimli işlemlere de öncülük etti. İngiliz turistler sağlık/kozmetik sektörleri ile ön plana çıktı. Ocak-Mart 2024 döneminde ciro bazlı sektör dağılımı giyim (%17), sağlık (%14), market (%14), restoran (%13) ve konaklama (%12) şeklinde sıralandı. Ciro bazlı şehir dağılımı ise İstanbul (%57), Antalya (%15), İzmir (%4), Ankara (%2), Muğla (%2) ve diğerleri (%19) olarak kayıtlara geçti.

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İngiliz turistler en fazla İstanbul’da restoran harcaması (%21) yaparken, Hollandalı turistler en çok Antalya’da giyim (%16) harcamaları gerçekleştirdi. Almanya’dan gelen turistler büyükşehirlerde restoran (%18), giyim (%16) ve sağlık/kozmetik (%13) sektörleri, İstanbul’da ABD’li turistler mücevherata (%15) yöneldi. Amerika menşeli kartlarla yapılan harcamaların büyüklüğü İstanbul’da %75 oranında sabit kalırken, mücevherat (%15) en çok harcama yaptıkları sektör oldu.

Rapora yansıyan diğer önemli sonuçlar özetle şöyle;

· Suudi Arabistanlı turistleren çok giyim harcaması yapan kitle olurken (%36) yüksek hacimli işlemlere de öncülük etti.

· Hollandalı turistler İstanbul (%21) ve İzmir’de (%18) daha çok restoran harcaması yaparken, Antalya (%16) ve Ankara’da (%19) giyim harcamaları ile dikkat çekti.

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· Birleşik Arap Emirlikleri menşeli kartlarda ciro büyüklüğünde İstanbul’da giyim (%38), konaklama (%12) ve restoran (%11) sektörleri ön plana çıktı.

· Ukrayna’dan gelen turistlerin harcamalarında giyim İstanbul (%24) ve İzmir (%13), market harcamaları ve İzmir öne çıkan sektörler olurken Edirne’de benzin ve yakıt harcamalarında artış gerçekleşti.

· Azerbaycan’dan gelen turistler harcamaları İstanbul ve Ankara’da giyim ve sağlık/kozmetik sektörlerinde arttı.

· Bulgaristanlı turistler Marmara Bölgesi’nde sağlık/kozmetik, market ve giyim alanındaki alışverişlerle ön plana çıktı.

· İsviçreli ziyaretçiler ise İzmir ve Muğla’da harcamalarını artırırken, Muğla’da yapı malzemesi sektöründe yapılan harcamalardaki artış kayıtlara geçti.