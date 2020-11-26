İlk taksit 1 Şubat’ta

Başvuruları başlayan vergi yapılandırmasında beklenen tebliğ düzenlemesi de hazırlandı. Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi yapılandırmasıyla ilgili tebliğ taslağını Cumhurbaşkanlığı’na gönderdi. Taslakta yapılandırmanın nasıl yapılacağı örneklerle tek tek anlatıldı. Taslaktaki örneklere göre, 26 Kasım 2018 tarihinde 9 bin 300 liralık KDV’yi zamanında ödemeyen bir mükellef, kanunun yayımı tarihine kadar 4 bin 187 liralık gecikme zammı ile karşı karşıya kalacaktı ve borcu 13 bin 486 lira olacaktı. Yapılandırmaya göre ise mükellef 10 bin 71 lira ödeyecek.

31 AĞUSTOS KRİTER

7256 sayılı yasaya göre, 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki vergi borçları yapılandırma kapsamına giriyor, beyanname verme süresinin son günü Eylül/2020 ayına denk gelenler ise kapsama girmiyor. Buna göre 1-15 Ağustos 2020 vergilendirme dönemine ait petrol ve doğalgaz ürünlerine ilişkin ÖTV, vergilendirme döneminin bitim tarihi ile beyanname verme süresinin son günü Ağustos/2020 ayına rastladığından kapsama girerken, 16-31 Ağustos 2020 vergilendirme dönemi ise dönemin bitim tarihi Ağustos/2020 ayında olmakla birlikte beyanname verme süresi Eylül/2020 ayına denk geldiği için kapsama girmiyor. Vergilendirme dönemi yıllık olan vergilerde, 2019 takvim yılı ve önceki yıllara ilişkin vergilendirme dönemleri kapsama girerken, 2020 takvim yılına ilişkin vergilendirme dönemi ise kapsama girmiyor.

İKİŞER AYLIK DÖNEMLER

Yasa kapsamında 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuru yapılmasının ardından, ilk taksit ödeme süresi içinde tamamen ya da ikişer aylık dönemler halinde 18 eşit taksitte ödeme yapılabilecek. İlk taksit ödeme süresi 31 Ocak 2021 pazar gününe denk geldiği için, 1 Şubat 2021’de mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecek. Peşin ödeme seçeneğinde katsayılar uygulanmayacak, yapılandırılan vergi eğer idari para cezasıysa indirim söz konusu olabilecek. 24 Ağustos 2019 tarihinde 488 lira trafik idari para cezası alan bir vatandaş yasa kapsamında borcunu 18 eşit taksitte ödemek istediğinde, 366 liralık faiz yerine 25.6 liralık bir faiz ödeyecek. 18 taksit olduğu için (1.15) katsayı ile çarpılacak. Toplamda 590.66 lira, aylık 32.81 lira ile 18 taksitte ödenebilecek. Aynı kişi 488 liralık borcu ocak ayında peşin ödemek isterse 488 liradan yüzde 25 indirim, ayrıca faiz tutarından da yüzde 90 indirim yapılacak. İdari para cezasının aslı 366 lira, faiz kısmı da 2.56 lira toplam 368.56 liraya düşecek.

GİB ÜZERİNDEN

Ödemeler kredi kartı ile yapılabilecek. Kredi kartı kullanılarak yapılacak ödemeler Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesi (www.gib.gov.tr) üzerinden yapılabilecek. Ancak bankaların uygulama geliştirmeleri hâlinde, internet siteleri veya şubeleri üzerinden de kredi kartıyla tahsilat işlemleri yapılması mümkün olacak. Kredi kartı ile yapılacak ödemeler, tüm taksitlerin veya bir ya da birden fazla taksitin defaten ödenmesi ya da bir veya birden fazla taksitin ilgili taksit aylarına yansıtılması yoluyla olacak.

31 ARALIK SON GÜN

Vergi yapılandırmasından yararlanmak için son başvuru tarihi 31 Aralık 2020. Tebliğ taslağına göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, il özel idarelerine, belediyelere, büyükşehir belediyelerine, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerine bağlı tahsil dairelerine olan ve kanun kapsamına giren borçlarını yapılandırarak ödemek isteyen borçluların, borçlu bulundukları tahsil dairelerine yazılı olarak başvurmaları gerekiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı vergi dairelerine olan borçları için Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet adresi (www.gib.gov.tr) ya da e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden başvuruda bulunabilecekleri gibi bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla da başvurabilecekler. Borçlular Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve/veya taşıtla ilişkili idari para cezaları için bulundukları ildeki/ilçedeki MTV tahsiline yetkili vergi dairelerine de başvuru yapabilecekler.

TRAFİK CEZALARINDA FAİZLER DÜŞÜYOR

31 Ağustos 2020 tarihinden önce verilmiş ve 17 Kasım 2020 tarihi itibariyle kesinleşmiş, vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olan idari para cezaları güncellenerek ödenebilecek. 10 Mayıs 2020 tarihinde bin 228 lira trafik cezası olan bir vatandaş 429.8 liralık bir faiz tutarı ile cezasını ödemek zorundayken, yapılandırma yasasına göre bu rakam 30 liraya düşecek. İdari para cezasının aslı bin 228 lira ve 30 lira Yİ-ÜFE tutarı ile toplam tutar bin 258 lira olacak.

NİSAN AYININ ERTELENEN VERGİLERİ 27 KASIM’DA ÖDENECEK

Koronavirüsün ilk aylarında ertelenen vergilerin nisan ayına ilişkin ödemeleri 27 Kasım’a kadar yapılacak. Koronavirüs döneminde mart ayından itibaren KDV ve muhtasar vergilerin ödemeleri 6 ay ertelenmişti. Nisan ayı vergilendirme dönemine ilişkin vergilerin ödeme süresi 27 Kasım Cuma günü doluyor. Ertelenen bu vergiler yapılandırma kapsamına alınmadı.