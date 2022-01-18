Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
26 kent alarmda İstanbul için peş peşe uyarılar26 kent alarmda! İstanbul için peş peşe uyarılar#Meteoroloji
TFFden Ahmet Çalık kararı Resmi açıklama geldi...TFF'den Ahmet Çalık kararı! Resmi açıklama geldi...#Ahmet Çalık
Akdenizdeki depremler ne anlama geliyor Uzmanlar bir şehre dikkat çekti: Hataylılar çok dikkat etmeliAkdeniz'deki depremler ne anlama geliyor? Uzmanlar bir şehre dikkat çekti: 'Hataylılar çok dikkat etmeli'#Deprem
Seçim barajı, HDPli Güzel, Rusya-Ukrayna krizi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022 bizim en parlak yılımız olacakSeçim barajı, HDP'li Güzel, Rusya-Ukrayna krizi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022 bizim en parlak yılımız olacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Canlı yayında büyük tehlike Nefes nefese kaldı: Aykut abi kaza olabilirCanlı yayında büyük tehlike! Nefes nefese kaldı: Aykut abi kaza olabilir#Trafik
Enes Karanın ölümü MHP lideri Bahçeli: Gençlerimizi sahipsiz bırakamayızEnes Kara'nın ölümü! MHP lideri Bahçeli: Gençlerimizi sahipsiz bırakamayız#MHP
Tüm markalar güncelledi İşte en ucuz otomobil fiyatlarıTüm markalar güncelledi! İşte en ucuz otomobil fiyatları#Otomobil
İlk sırada yer alıyor Rezervasyonlar yüzde 95lere ulaştı...İlk sırada yer alıyor! Rezervasyonlar yüzde 95'lere ulaştı... #Sömestr
Tarihte örneği yok... İşgal korkusuyla bunu da yaptılarTarihte örneği yok... İşgal korkusuyla bunu da yaptılar!#Ukrayna
1 buçuk aylık hayati süreç Uydu görüntülerine yansıdı... Çok ciddi bir kriz bizi bekliyor1 buçuk aylık hayati süreç! Uydu görüntülerine yansıdı... 'Çok ciddi bir kriz bizi bekliyor'#Küresel Isınma
Kaçınılmaz son hızlandı İşte dünyayı bekleyen en büyük tehlike'Kaçınılmaz son' hızlandı! İşte dünyayı bekleyen en büyük tehlike #Dünya
Engelliyorlar o yüzden hizmet yapamıyorumEngelliyorlar o yüzden hizmet yapamıyorum#İmamoğlu
Omicronda 2 yeni semptom... Ve liste değiştiOmicron'da 2 yeni semptom... Ve liste değişti!#Koronavirüs
Ödediğim paraya değsin deyince... Macerası acil serviste bitti'Ödediğim paraya değsin' deyince... Macerası acil serviste bitti! #Suşi
Ünlü yıldızın evlat acısı dinmiyor: Seni çok özledim, bu kederin sonu yokÜnlü yıldızın evlat acısı dinmiyor: Seni çok özledim, bu kederin sonu yok!#Stephanie Seymour
HABERLEREkonomi Haberleri

İlk sırada yer alıyor! Rezervasyonlar yüzde 95'lere ulaştı...

#Sömestr#Afyonkarahisar#Termal Otel

2021-2022 eğitim öğretim yılının 15 günlük sömestr tatiline girmesine sayılı günler kala Afyonkarahisar’daki termal otellerin yüzde 100 doluluk oranına ulaşması bekleniyor.

Haberin Devamı

21 Ocak- 6 Şubat tarihleri arasında 15 güne varan ara tatilde Afyonkarahisar tercih edilen iller arasında ilk sırada yer alıyor. Gastronomi kenti ve termal turizmin başkenti olarak ünlenen Afyonkarahisar'daki termal otellerin, 15 güne varan ara tatilde aldıkları rezervasyonlarda yüzde 100 doluluğa ulaşması bekleniyor.

İlk sırada yer alıyor Rezervasyonlar yüzde 95lere ulaştı...

Yaklaşık 27 bin yatak kapasitesi bulunan kentte, birçok tesiste yerli turistler, hem tatil yapacak hem de şifalı sularda çeşitli rahatsızlıklarına tedavi imkanı bulacak.

Gözden Kaçmasın

İstanbula kar dönüyor 26 kent alarmda: Meteoroloji uyardıİstanbul'a kar dönüyor! 26 kent alarmda: Meteoroloji uyardıHaberi Görüntüle

Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği, (ZAFTODER) Başkanı Ali Gümüşhan, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada ara tatilde otellerin yüzde 100 doluluk oranına ulaşmasını beklediklerini ifade ederek şöyle konuştu:

Haberin Devamı

İlk sırada yer alıyor Rezervasyonlar yüzde 95lere ulaştı...

“Bu hafta sonu itibariyle sömestre giriyoruz. 15 günlük uzun bir tatil var. Tüm ailelerimiz yine Afyonkarahisar’ı tercih edecektir. Bugün itibariyle otellerimizdeki doluluk oranları yüzde 90- 95’lere ulaşmış durumda. Daha önümüzdeki 4-5 günlük bir süre var. Bu süre zarfında da rezervasyonlarımız yüzde 100’e ulaşacaktır. Otellerimiz yine bu tatil döneminde covid-19 önlemlerini alarak misafirlerine hizmet verecektir. Hedefimiz tüm misafirlerimizi yüzde 100 memnun olarak tekrar memleketlerine göndermektir. Herkese şimdiden iyi tatiller diliyorum.”

Gözden Kaçmasın

Bursayı Ankaraya bağlayan karayolunda kar engeli Canlı yayında büyük tehlikeBursa'yı Ankara'ya bağlayan karayolunda kar engeli! Canlı yayında büyük tehlikeHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Sömestr#Afyonkarahisar#Termal Otel

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı!

#Koronavirüs
Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

#Jet Fadıl
Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı!

#Koronavirüs
Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

#Jet Fadıl
Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19