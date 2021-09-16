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İlk onlar duyurmuştu... Karar sonrası ülke savaş alanına döndü

#Bitcoin#El Salvador#Kirpto Para
İlk onlar duyurmuştu... Karar sonrası ülke savaş alanına döndü

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da binlerce protestocu Bitcoin'in resmi para birimi olarak kabul edilmesine karşı sokaktaydı.

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Devlet Başkanı Nayib Bukele, kripto para birimi sayesinde ülke dışındaki El Salvadorluların ülkedeki akrabalarına para göndermesinin kolaylaşacağını söylüyor.

Bu plana karşı çıkanlar ise Bitcoin'in istikrarsızlık ve enflasyona yol açacağını öne sürüyor.

El Salvador’un resmi para birimi oldu

El Salvador’un resmi para birimi oldu

İlk onlar duyurmuştu... Karar sonrası ülke savaş alanına döndü

Bazı protestocular ATM benzeri Bitcoin otomatlarını yakarken bazıları da ellerinde "Diktatör Bukele" dövizleri taşıdı.

Geçen hafta Bitcoin'i ABD dolarının yanında resmi para birimi olarak kabul etmeye karar veren ülke, bu alanda bir ilke imza atmıştı.

El Salvador, Bitcoin düşünce alım yaptı

El Salvador, Bitcoin düşünce alım yaptı

İlk onlar duyurmuştu... Karar sonrası ülke savaş alanına döndü

Ülkenin bağımsızlığının 200 yıl dönümünde başkent San Salvador'da bir araya gelen göstericiler, anayasa bağlılık çağrısında bulundu, Bukele'nin otoriterleşmesini eleştirdi.

Bukele bir süre önce, anayasadaki süre sınırlamasına rağmen ikinci kez başkanlığa aday olmasını sağlayan yargı üzerindeki kontrolünü artırmıştı.

İlk onlar duyurmuştu... Karar sonrası ülke savaş alanına döndü

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Fakat Bukele'nin halk desteği de yüksek.

Son dönemde bir gazete için yapılan bir ankette, başkanlığının yüzde 85 oranında onaylandığı görülmüştü.

İlk onlar duyurmuştu... Karar sonrası ülke savaş alanına döndü

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#Bitcoin#El Salvador#Kirpto Para