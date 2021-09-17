İlk milli haberleşme uydusu Türksat 6A'yı Space X fırlatacak

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, milli uydu çalışmaları hakkında açıklama yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2022 yılında tamamlanması planlanan Türksat 6A uydusunun fırlatma hizmeti temini sözleşmesinin, Türksat ile SpaceX firması arasında imzalandığını açıkladı.

DOĞRUDAN İMZALANAN İLK SÖZLEŞME

TÜRKSAT-6A uydusunun fırlatma hizmetleri temininin TÜRKSAT A.Ş. sorumluğunda olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, "Bu bağlamda gerekli çalışma ve hazırlıklar Proje Yöneticisi Kurum

TÜBİTAK UZAY ve diğer paydaşlar ile koordineli olarak yürütülüyor. Fırlatma hizmeti temini için çok sayıda fırlatıcı firmaların çözüm ve teklifleri titizlikle incelendi. Yapılan değerlendirme ve müzakereler neticesinde hem teknik hem de idari ve mali açıdan en iyi çözümü sunan ABD'de yerleşik Space X firmasının Falcon-9 roketi fırlatıcı olarak seçildi. Bu kapsamda Türksat ile Space Exploration Tech. Corp. (SpaceX) firması arasında TÜRKSAT-6A uydusunun fırlatma hizmeti temini sözleşmesi imzalandı. Bu sözleşme aynı zamanda TÜRKSAT A.Ş. olarak fırlatma hizmeti için uydu üreticisi yerine fırlatıcı firma ile doğrudan imzalanan ilk sözleşme niteliğindedir. Söz konusu fırlatıcı hizmet alımı sözleşmesi kapsamındaki faaliyet ve işlemler TÜRKSAT A.Ş. uzman kadrosuyla yürütülecektir." açıklamasında bulundu.