İlk kez test edildi! Başarıya ulaştı... Euro ve İsviçre Frangı için kritik deneme

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
İşte Reza Zarrabın şatafatlı yaşamı... Son hali şaşırttıİşte Reza Zarrab'ın şatafatlı yaşamı... Son hali şaşırttı!#Reza Zarrab
Kuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı Meteoroloji illeri tek tek sıraladıKuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı! Meteoroloji illeri tek tek sıraladı#Meteoroloji
Barcelonada tarihi şok 20 yıl sonra bir ilki yaşıyorlar... Nouma ve Ahmet Dursun detayı...Barcelona'da tarihi şok! 20 yıl sonra bir ilki yaşıyorlar... Nouma ve Ahmet Dursun detayı...#Barcelona
Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor İşte 2022de ödenecek MTV tutarlarıTüm araç sahiplerini ilgilendiriyor! İşte 2022'de ödenecek MTV tutarları#MTV
Bill Gatesten flaş Omicron açıklaması... Yanıldım dedi ve kritik tarihi duyurduBill Gates'ten flaş Omicron açıklaması... 'Yanıldım' dedi ve kritik tarihi duyurdu!#Koronavirüs
İlk açıklama geldi Asgari ücrette önemli toplantıİlk açıklama geldi! Asgari ücrette önemli toplantı#Asgari Ücret
Dünyada bir ilk... Sigara yasağı için tarihi adımDünyada bir ilk... Sigara yasağı için tarihi adım!#Yeni Zelanda
Altın Kelebekte ne oldu Tam da bunları sağladığı için...Altın Kelebek'te ne oldu? Tam da bunları sağladığı için...#Altın Kelebek
Özür yetmedi Skandal video istifa getirdiÖzür yetmedi! Skandal video istifa getirdi #İngiltere
Son günlerin en çok konuşulan konularından... 3600 ek göstergeyle ilgili önemli detaySon günlerin en çok konuşulan konularından... 3600 ek göstergeyle ilgili önemli detay!#EYT
Cumhurbaşkanı Erdoğandan 7 keskin mesaj: Stokçunun malına el koyulacak hem de...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 7 keskin mesaj: Stokçunun malına el koyulacak hem de...#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Sergen Yalçının istifası an meselesi Veda eder gibi konuştu...Sergen Yalçın'ın istifası an meselesi! Veda eder gibi konuştu...#Beşiktaş
VIP organ kaçakçıları Skandalda detaylar ortaya çıktı'VIP' organ kaçakçıları! Skandalda detaylar ortaya çıktı#Organ Kaçakçıları
Eski ve yeni fotoğrafı kıyaslanınca... Estetik itirafıEski ve yeni fotoğrafı kıyaslanınca... Estetik itirafı!#Estetikli Ünlüler
Burak Yılmaz 36 yaşında tarihe geçti Şimdi de Ronaldoyu yakaladı... Durdurulamıyor...Burak Yılmaz 36 yaşında tarihe geçti! Şimdi de Ronaldo'yu yakaladı... Durdurulamıyor...#Burak Yılmaz
HABERLEREkonomi Haberleri

İlk kez test edildi! Başarıya ulaştı... Euro ve İsviçre Frangı için kritik deneme

#Euro#İsviçre Frangı#Dijital Para
İlk kez test edildi Başarıya ulaştı... Euro ve İsviçre Frangı için kritik deneme

İsviçre Merkez Bankası (SNB) ve Fransa Merkez Bankası (BoF) tarafından yapılan, Avrupa'nın ilk sınır ötesi merkez bankası dijital parası (CDBC) ödemeleri denemesinin başarılı olduğu duyuruldu.

Haberin Devamı

Fransa ve İsviçre merkez bankaları yaptıkları açıklamada, denemenin başarılı olmasının hemen CDBC ihracına başlamasına yol açmayacağını da belirttiler. 

Gözden Kaçmasın

Reza Zarrabın son hali şaşırttı Miami keyfi: Şatafatlı yaşamı görüntülendiReza Zarrab'ın son hali şaşırttı! Miami keyfi: Şatafatlı yaşamı görüntülendiHaberi Görüntüle

Fransa ve İsviçre arasındaki dağlardan esinlenerek Jura Projesi adı verilen testte, ilk kez dijital bir euro ve İsviçre Frangı başarılı şekilde test edildi. Euro ve İsviçre Frangı cinsinden döviz işlemlerinin merkez bankası dijital parası ile sorunsuz şekilde yapılmasının mümkün olduğu görüldü. Test, token'laştirilmiş euro cinsinden Fransız ticari kağıdının ihraç edilebildiği, itfa edilebildiği ve finansal kuruluşlar arasında transfer edilebildiğini ortaya kondu.

Gözden Kaçmasın

MTV 2022 indirimi Resmi Gazetede yayımlandı İşte, model ve silindire göre MTV 2022 hesaplama bilgileriMTV 2022 indirimi Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte, model ve silindire göre MTV 2022 hesaplama bilgileriHaberi Görüntüle

Jura projesinde, perakende CDBC'lerden farklı olarak bankadan bankaya "büyük çaplı" kredi piyasalarına odaklanıldı.

Yapılan teste, Bank for International Setlements, UBS, Credit Suisse, Natixis, İsviçre'nın borsa operatörü SIX, finansal teknoloji şirketi R3 ve danışmanlık şirketi Accentura katıldı.

Gözden Kaçmasın

Meteorolojiden yeni hava durumu raporu Kuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Kuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısıHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Euro#İsviçre Frangı#Dijital Para

BAKMADAN GEÇME!

Elon Musk fabrika kursun diye yasaları bile değiştirmişlerdi... Teslayı Çinde ne bekliyor

Elon Musk fabrika kursun diye yasaları bile değiştirmişlerdi... Tesla'yı Çin'de ne bekliyor?

#Tesla
Bill Gatesten flaş Omicron açıklaması... Kritik tarihi duyurdu

Bill Gates'ten flaş Omicron açıklaması... Kritik tarihi duyurdu!

#Koronavirüs
Sivilce sıkmak felce neden olur mu Özellikle tehlike üçgenine çok dikkat...

Sivilce sıkmak felce neden olur mu? 'Özellikle tehlike üçgenine çok dikkat...'

#Dermatoloji