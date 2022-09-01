Selçuk Bayraktar Hürkuş’ta ikinci pilot koltuğunda: Yaşasın Milli Teknoloji Hamlesi ile güçlü Türkiye

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Milli S/İHA'ları geliştiren teknoloji şirketi BAYKAR'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım şöyle:

Türk mühendislerinin tasarladığı biri insanlı, biri insansız, iki uçak ilk kez kolda kalkarak #TEKNOFESTKARADENİZ'de uçuş gösterisi yaptı.

Kokpitte Teknoloji Liderimiz @Selcuk Bayraktar.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar AKINCI'nın kolunda HÜRKUŞ ile uçarken TEKNOFEST alanda halkı böyle selamladı:

Büyük Taarruz'un 100. yılında,Büyük Taarruz'un 100. yılında,

AKINCI'nın kolunda,

Vecihi'nin ruhuyla,

Milli uçağımız Hürkuş'ta,

Milli mücadelemizin meşalesinin yandığı yer Samsun'da,

TEKNOFEST semalarında,

Uçağa dokunan bir çocuğun heyecanıyla,

Yüzbinlerle teknoloji yarışmalarına

katılmış genç kardeşlerimi

ve Milletimizi selamlıyorum...

Yaşasın Milli Teknoloji Hamlesi ile güçlü Türkiye...

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Yaşasın tam bağımsız Türkiye...

HÜRKUŞ’ta ikinci pilot olarak görev yapan Selçuk Bayraktar, uçuş sonrası şu açıklamaları yapmıştı:

TARİFİ OLMAYAN BİR DUYGU

Dünya havacılık tarihinde bir ilk yaşandığını uçaktan iner inmez dile getiren Selçuk Bayraktar, “Tarifi olmayan bir duygu bu. Dünyada Türk mühendislerinin tasarladığı biri insanlı biri insansız uçakla ilk defa kol halinde bir kalkış oldu. Havacılık tarihi açısından da bir ilk yaşandı. Hem Türk pilotlarının marifetini hem de Türk mühendislerinin, teknisyenlerinin mahareti sergilendi. Yüce Rab'bimize, bu günleri gösterdiği için şükürler olsun. Ülkemiz artık sadece dünyadan aldığı, tedarik ettiği uçaklarla değil, kendi uçaklarıyla, kendi insansız hava araçlarıyla bu gösterileri yapar hale geldi. Hatta insanlı ve insansız hav araçlarının görev yapması açısından da ayrıca muharebe tarihi açısından da bir gösterim oldu. Bütün bunların Samsun’da büyük taarruzun 100. yılında, TEKNOFEST’te olmasının ayrı bir önemi var.

Gökyüzünde attığımız manevralar sırasındaki duygularla bunları harmanladığınızda inanılmaz bir şey oluyor. Festivalimize katılan, yarışmalara atılan 600 binden fazla genç ve bunun yanında 100 binlerle festivale eşlik eden milletimiz inşallah gelecekte çok daha büyük işlere imza atacaklar. Bizler onların önünü açmak için bu etkinlikleri düzenliyoruz.

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6. yıl İstanbul’da olacak. Bir yıl İstanbul’da, bir yıl Anadolu’da yapıyoruz. Biraz ellerini çabuk tutsunlar. Şimdiden takımlarını kursunlar. 600 bin değil 1 milyon öğrencimiz başvursun. Şimdiden katılmalarını tavsiye ediyorum” diye konuştu.

YÜKSEK TEKNOLOJİNİN DÜNYADA EŞİ BENZERİ AZ BULUNAN SİSTEMLERDİR

Bayraktar, “Hürkuş ile birlikte akıncının kolunda Samsun semalarında bir uçuş gerçekleştirdik. Benim içinde uçmak çocukluktan itibaren bir tutkuydu ama Türk mühendisliğinin geliştirdiği uçaklarla her ikisi de milli bir şekilde tasarlanıp özgün bir şekilde üretilen sistemlerdir.

Aynı zamanda yüksek teknolojinin dünyada eşi benzeri az bulunan sistemlerdir. Bunlar hem gösteri yaptılar hem de dünyada eşi benzerine az rastlanır bir şekilde kalkışından itibaren uçuş gösterisi yaptılar.

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Ben de tabi Akıncı’nın teknoloji lideri olarak uçmaktan ayrıca bir gurur duydum. Bunun yanında Türk mühendisleri, Türk pilotları ve Türk teknisyenleriyle gurur duydum. Bunları Samsun’da büyük taarruzumuzun 100. yılında TEKNOFEST’te yapmakta bambaşka bir duygu. Şimdide neredeyse ayaklarımız yerden kesildi. Tabii, her sene olduğu gibi TEKNOFEST KARADENİZ’e yoğun bir ilgi var. İnşallah çok daha büyüklerini nicelerini görürüz. Burada yarışmalarımıza başvuran 600 bin gencimiz oldu.

Bizim bütün gayemiz onlara ilham olabilmektir. Çok daha iyilerini yapabileceklerini göstere bilmektir. Tüm milletimizi TEKNOFEST KARADENİZ’e bekliyorum” ifadelerini kullandı.

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Uçuşun sonunda Selçuk Bayraktar’a uçuşu başarıyla tamamladığı için uçuş peçi verildi. Bayraktar, ayrıca kendisiyle fotoğraf çektiren görme engellilerin uçma isteğini kırmayarak, bir uçuşa eşlik etmelerini sağladı.