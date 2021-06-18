İlk kez CNN Türk'te! Türkiye'nin milli savaş uçağı burada test edilecek

Türk havacılık tarihinin dönüm noktalarından bir tanesi Milli Muharip Uçak projesi Savunma Sanayi Başkanlığı'nın koordinesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tarafından geliştirilmeye devam ediyor.

18 Mart 2023 tarihinde, Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde Türkiye'nin yerli savaş uçağı ilk kez motorunu çalıştıracak.

Bunun öncesinde bir dizi önemli test aşaması bulunuyor. CNN Türk o test aşamalarından belki de en önemlisinin gerçekleştirileceği rüzgar tüneli testlerinin yapılacağı inşaat alanına gitti. TUSAŞ Deneysel Aeorodinamik Müdürü Osman Yılmaz gelişmeleri CNN Türk muhabiri Ahmet Türkeş'e aktardı.

DEV TESİSTE NELER YAPILACAK?

TUSAŞ Deneysel Aeorodinamik Müdürü Osman Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde:

Şöyle ifade edeyim sadece milli uçak için değil şirketimizde döner kanat ve sabit kanat diye tabir edilen uçak ve helikopterler özgün projelerle geliştirilmektedir. Rüzgar testleri de bu geliştirme aşamasında büyük önem taşıyor. Uçaklar havalanmadan evvel bir dizi testten geçmek zorundadır. Rüzgar tünelinde koşullandırılmış hava şartlarında uçağın karakteristiği ve özellikleri ortaya çıkmaktadır.

Özetle söylemek gerekirse uçağı uçurmadan evvel biz havayı hareketlendiriyoruz ve bu şekilde aynı verileri toplamış oluyoruz.

Rüzgar tünellerini konuştuğumuz zaman önemli kriter ses hızıdır. Kuracağımız tesiste ses hızının yarısına kadar bir hıza ulaşabileceğiz. Bizim anlayacağımız şekilde söyleyeyim 650 km/sa ulaşabileceğiz.

Rüzgar tünelini inşa ettikten sonra testlere geçtiğinizde bir modele ihtiyacınız oluyor. Rüzgar tünelimizin boyutları 6.4'e 4.8 metre. Bunun içerisine gerçek boyutlarda uçak koyabiliyoruz. Yerli uçak üzerinden bahsedecek olursak bunu daha küçük boyutlarda bir uçak yapmak durumundayız. Bu modeli yapacak bir model atölyesini de tesisin içerisine kuruyoruz.

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