İlk işimiz siber güvenlik yasası

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Lübnan’da çağrı cihazlarına yönelik yapılan saldırının hiç umulmadık teknolojik ürünlerin silaha dönüşebileceğini gösterdiğine işaret ederek, bakanlığın Türkiye’nin siber güvenliğine ilişkin yürüttüğü çalışmaları anlattı. Anadolu Ajansı’nın ‘Editör Masası’ programına konuk olan Kacır, “Bu olay bize teknolojik cihazlarda siber güvenlik açıklarının olması ya da tedarik zincirlerinde güvensiz halkaların bulunması, ülkeleri hiç umulmadık ürünler üzerinden bir tehdit ve tehlikeyle karşı karşıya bırakabileceğini gösterdi” dedi.



TEHDİTLER ÇEŞİTLENİYOR

Kacır, son dönemde pek çok cihazın siber saldırılara açık hale geldiğine işaret ederek şu değerlendirmede bulundu:

“Türkiye, merkezi ve kritik altyapılarını siber saldırılara karşı koruma konusunda çok kuvvetli imkanlara ve kabiliyetlere sahip. Bu konuda Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi ve bu merkezle birlikte yürütülen çalışmalar, bizim TÜBİTAK çatısı altında Siber Güvenlik Enstitü’müz, üzerlerine düşen vazifeleri yerine getiriyorlar ama diğer pek çok devlette olduğu gibi bizim de aslında bu yarışta çok dinamik, çevik bir gayret içinde olma zorunluluğumuz var. Çünkü tehditler çeşitleniyor, farklılaşabiliyor. Daha önce çok daha sınırlı sayıda cihazla bağlantılı iken bugün hayatımızda pek çok cihaz artık internete açık. Kullandığımız saatten buzdolabına, çamaşır makinesine, süpürgeye, otomobile kadar pek çok cihaz siber saldırılara açık hale geldi. Tabii ki biz de devlet olarak endüstriyel ürünlerdeki siber güvenlik ihtiyaçlarının karşılanmasına dönük tedbirlerimizi artırıyoruz.”

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SİBER BAŞKANLIK

Teknolojik cihazların kontrolü, denetimi konusunda yeni adımlar attıklarını ve atacaklarını vurgulayan Kacır, “Avrupa’nın bu konuda Siber Güvenlik Yasası var. Bu, gelecek yıllarda devreye girecek. Biz de bu yasayla uyumlu adımlar atıyoruz. Bu ihracat açısından da önemli. Türkiye’nin 262 milyar dolarlık ihracatının 100 milyar doları Avrupa’ya yapılıyor. Avrupa Birliği’nin Siber Güvenlik Yasası kapsamında ortaya koyduğu düzenlere uyması endüstrinin ihracat kabiliyetinin sürmesi için de önemli. Bundan daha da önemlisi milletin güvenliği” diye konuştu.

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Bu konuda daha dinamik bir gayret içinde olacaklarına işaret eden Kacır, şöyle konuştu: “Önümüzdeki dönemde Meclis’imizin gündemindeki ilk işlerden biri Siber Güvenlik Başkanlığı’na ilişkin yasa çalışması olacak. Böylelikle yeni bir otorite kurulmuş olacak. Türkiye’nin siber güvenlik alanında önümüzdeki dönemde atacağı adımları daha kuvvetli şekilde atması, kamuda farklı birimler arasında koordinasyonun güçlenmesini sağlayacak. Biz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak hem TÜBİTAK bünyesinde Siber Güvenlik Enstitüsü eliyle bu hizmetleri kamu kurumlarına sunmaya devam ediyoruz hem de önümüzdeki dönemde endüstriyel ürünlerin siber güvenliğine ilişkin üzerimize düşecek görevlere hazırlanıyoruz.”



Kacır, gelecek dönemde özellikle endüstriyel ürünlere ilişkin tedbirleri almayı, denetimleri ve kontrolleri artırmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

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TOGG’DA ORTAKLIKLAR ÇOĞALABİLİR

Bakan Kacır, Togg için yabancı ortaklığın söz konusu olup olmadığına ilişkin soruyu, “Yüksek teknoloji alanında uluslararası işbirlikleri mümkün” şeklinde yanıtladı. Togg’un batarya teknolojileriyle kurduğu şirketin Çinlilerle ortaklığı olduğunu ifade eden Kacır, “Ortaklık kapsamında, batarya üretimi ve AR-GE çalışmalarının Türkiye’de yapılması hedefleniyor. Bunun gibi işbirlikleri önümüzdeki dönemde çoğalabilir. Togg’u kuvvetlendirecek her türlü işbirliğini biz de olumlu karşılarız. Togg bizim milli markamız, bu anlayışla doğdu, bu anlayışla büyüyecek. Burada farkı bir manipülasyon oluşmasını arzu etmem” diye konuştu.

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TEKNOFEST GELECEK TÜRKİYE’NİN FRAGMANI

Bakan Kacır, 2018’den bu yana düzenlenen TEKNOFES’in önemli teknolojik yeniliklere ev sahipliği yaptığını vurgulayarak, “TEKNOFEST gelecek Türkiye’nin fragmanı gibi” dedi. Kacır, “Bu yıl Bayraktar TB3 ve insansız savaş uçaklarımızdan ANKA-3 halka açık ilk uçuş gösterisini TEKNOFEST Adana’da yapacak. Türkiye’nin milli kanatları KIZILELMA, Akıncı, TB2, Anka, Aksungur, Hürkuş, Hürjet, Gökbey, Atak gökyüzünde muazzam gösteriler gerçekleştiriyor. Bunun yanında Türk yıldızları, Solo Türk yine muazzam gösterilerle ve yankısı çok geniş coğrafyaya yayılarak TEKNOFEST’i zenginleştiriyor” diye konuştu.

‘CHERY’DE SON BASAMAKLARA GELDİK’

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Çinli BYD’nin Türkiye’deki yatırım hazırlığını anlatan Kacır, “Çok sıkı bir çalışma yürüyor. BYD, Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde yer tahsis sürecini tamamladı, fabrika inşaatına ilişkin izin başvurularını gerçekleştirdi, bu başvurular en hızlı şekilde değerlendirilecek, sonuçlandırılacak” dedi.

Kacır, bir diğer Çinli otomotiv firması Chery’nin uluslararası başkanının da Yatırım Danışma Konseyi Toplantısı’na katıldığını söyleyerek, “Chery ile de geçtiğimiz yıl sonundan beri çok sıkı bir iletişim ve diyalog halindeyiz, o yatırım için de son basamaklara geldik. Hedefimiz, orada da neticeye erişebilmek. Gerek Chery ile gerek başka markalarla Türkiye’nin potansiyelini paylaşmaya devam edeceğiz” bilgilerini verdi.