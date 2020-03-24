İlk iki ayda 3.5 milyon turist geldi

Koronavirüsün etkilerinin henüz çok fazla hissedilmediği ocak-şubat döneminde Türkiye’ye gelen turist sayısı 3 milyon 209 binden 3 milyon 520 bine çıktı. Sadece şubatta gelen turist sayısı geçen yıla göre yüzde 3.7 artarak 1 milyon 670 binden 1 milyon 733 bine yükseldi. Yılın ilk iki ayında en çok turist gönderen ülke 314 bin kişi ile Bulgaristan olurken, Almanya 281 bin turistle ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sıradaki Gürcistan’dan gelen turist sayısı 265 bin, dördüncü sıradaki Rusya’dan gelen turist sayısı ise 237 bin olarak gerçekleşti. İran 218 bin turis ile listede beşinci sırada yer aldı. Yılın ilk 2 ayında Avrupa’dan gelen turist sayısı 1.2 milyondan 1.3 milyona çıkarken, toplam turist içinde Avrupa ülkeleriden gelen turistlerin payı yüzde 38’i aştı. Bağımsız Devlet Topluluğu’nda gelen turist sayısı da 742 binden 854 bine yükseldi. Böylece BDT ülkelerinin toplam içindeki payı yüzde 15’i aşmış oldu. Asya ülkelerinden gelen turist sayısında artış yaşandı. Türkiye’nin toplam turist sayısı içindeki payları yüzde 27 olan Asya ülkeleri, Türkiye’ye 962 bin turist gönderdi. Geçen yıl bu rakam 921 bin civarındaydı.