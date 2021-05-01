İlk gün içki satıldı

Tam kapanma sürecinin başlamasının ardından alınan kararla birlikte bazı karışıklıklar da yaşandı. Tam kapanma süreci başlamadan önce uygulanan hafta sonu kısıtlamalarında içki satışı yasaklanmış, içki satış noktaları da hafta sonu kısıtlamalarında içki satışını durdurmuştu. Ancak tam kapanma süreciyle birlikte içki satışının yasaklanıp yasaklanmadığına yönelik net bir açıklama olmadı. Net bir bilgi olmayınca da kafalarda soru işaretleri oluştu. Biz de tüm bu sürecin ardından yasağın başladığı ilk gün içki satışı yapan noktalara giderek durumu yerinde gözlemledik. Market ve bayilerde yetkililerle konuştuk. Gittiğimiz tüm noktalarda içki satışı yapılıyordu.

SADECE HAFTA SONU

İlk olarak büyük bir zincir markete giderek, içki satışının yapılıp yapılmadığına baktık. Herhangi bir ‘satış yasak’ ibaresi yoktu. Mağaza çalışanlarına satışın yasak olup olmadığını sorduk: “Şu an için bize gelen bir bilgi yok. Satış yasaktır denmediği için satış yapmaya devam ediyoruz. Ancak hafta sonları içki satışımız olmayacak. Çünkü bir önceki kararda hafta sonu kısıtlamalarında içki satışının yasak olduğu net bir şekilde bildirilmişti. Bu karar hala geçerli olduğu için hafta sonu içki satışımız olmayacak.” Gün içinde bir denetim yapılıp yapılmadığını sorduğumuzda ise içki satışı konusunda herhangi bir denetim yapılmadığını söyledi.



YASAK BİLGİSİ GELMEDİ

Bu kez cadde üstünde tabelasında ‘.. tekel’ yazan bir satış noktasına girdik. Tekellerin tam kapanma sürecinde açılmasının yasak olduğunu, kendilerinin neden açık olduğunu sorduk. İşletmeci, kendilerinin bakkal olarak da faaliyet gösterdiğini, yasak sürecinde açık kalma hakkı olduğunu söyledi. İçki satışının devam edip etmediğine yönelik olarak da şunları söyledi: “Biz satışa devam ediyoruz. Çünkü net olarak bize içki satışının yasak olduğuna dair bir bildirim yapılmadı. Bu bildirim olmadığı için içki sattık diye ceza da kesilemez diye düşünüyorum. Ancak hafta sonları içki satışı yasak olduğu için satışlarımızı durduruyoruz. İçki satan bazı arkadaşlarımıza zabıtanın gelerek içki satışının yasak olduğunu söylediklerine dair duyum alıyoruz. Bizim dükkanımıza ise gelen olmadı.”



Aynı cadde üzerinde başka bir satış noktasına gittik. Buradaki işletmeciden de benzer cümleleri duyduk. İşletmeci, içki satışına devam ettiklerini, herhangi bir problemle de karşılaşmadıklarını söyledi.

SABAH SAATLERİNDE

Başka bir zincir marketin şubesinde de benzer durum yaşanıyor. Hafta sonu yasaklarında içki reyonlarının önünü bariyerlerle kapatan ve içki satışı yapılmasının yasak olduğuna dair ibareler konulan markette, dün içki satışında herhangi bir kısıtlama yoktu. Satışların devam ettiğini söyleyen market çalışanı, sabah saatlerinde daha mağazaları açılmadan hemen önce ‘içki satabilirsiniz’ şeklinde bilgi geldiğini belirtti.

ANKARA’DA DA SATIŞ YAPILDI

Ankara’da da bazı zincir marketlerde dün içki satışı devam etti. Market yetkilileri, Hürriyet’e yasak kararının sadece hafta sonları için olduğunu savunarak, “Daha önce olduğu gibi biz sadece cumartesi ve pazar günleri içki satmayacağız. Ama hafta ortası satışlarımız devam edecek” dedi. (ANKARA)



4 İLDEN MARKETLERE KISITLAMA



KOCAELİ, Sakarya, Kütahya ve Kars’ta Umumi Hıfzısıhha Kurulları da marketlerde bazı ürünlerin satışına yasak getirdi. Buna göre bünyesinde perakende olarak inşaat malzemesi, hırdavat, tekstil, giyim, züccaciye, çanta ve ayakkabı, halı, mobilya, elektronik ürünler, beyaz eşya ve klima, kırtasiye ve otomotiv ürünleri satış reyonları bulunan marketlerin bu reyonlarının, ana faaliyet alanı bu ürünlerin satışı olan işyerleri için getirilen kısıtlamalara tabi olmasına, bu reyonların ve bulundukları katların kapatılmasına, müşterilerin bu reyonlara ulaşmasını engelleyici tedbirlerin alınmasına karar verildi.

KÜTAHYA’DA YASAKLANDI

KÜTAHYA’da ise alkol satışı valilik tarafından yasaklandı. Kütahya Valiliği’nce tam kapanma döneminde alkol satışı yasağına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Kısıtlama günlerinde marketlerde alkol satışı kısıtlaması 81 ilde olduğu gibi ilimizde de uygulanacak. Ayrıca yine tekel büfelerinin faaliyetleri de kısıtlama süresince sınırlandırılmıştır. Belirtilen sınırlandırmalara aykırı hareket edenler hakkında adli ve idari işlemler uygulanacaktır” denildi. (DHA)

YASAK TARTIŞMASI

DÜN sosyal medya üzerinden de içki yasağı tartışması devam etti. Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabında “Alkol satış yasağı kalkmıştır, herkese hayırlı olsun” paylaşımında bulundu. Aybaş’ın paylaşımına karşın İçişleri Bakanlığı yetkilileri ise yasak uygulamasının aynen devam ettiğini, Aybaş’ın paylaşımının gerçeği yansıtmadığını söylediler. İçişleri Bakanlığı’ndan ayrıca konuyla ilgili açıklamada yapıldı. Bakanlığın açıklamasında, “Kısıtlamalarla ilgili açıklamalarımız, resmi olarak bakanlığımızca İl Hıfzıssaha Kurulu Kararları, Valilikler tarafından ilgili kurumlarla ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Bunun dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemelidir. Milletimizin büyük fedakarlık gösterdiği ‘tam kapanma’ döneminde yanlış bilgilendirmeye yönelik kasıtlı tutumlarla ilgili gerekli hukuki müracaatların başlatılacağı da kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi. Özgür Aybaş daha sonra bir sosyal medya paylaşımı daha yaparak, şu iddialarda bulundu: “Şu anda tekel bayilerini kapatmaya zorluyorlar, hatta kapattırıyorlar. Zincir marketlerde alkol satışı serbest, küçük esnaf tekel bayilerine baskı var. TESK Başkanı Bendevi Palandöken dün açıklama yaptı ‘satış yapacağız’ diye. Bizler yasaklara karşıyız. Zincir marketlerde de satılsın alkol, tekel büfelerinde de. Özel yaşama müdahale edilmesin sadece.” (ANKARA)

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