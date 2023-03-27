İlk Evim Arsa İstanbul çekilişleri başladı

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Milyonlarca talebin oluştuğu İlk Evim İl İş yerim ve İlk Arsam kampanyasında çekilişler devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim Arsa İstanbul çekilişlerinin başladığını açıkladı.

Bakan Kurum "İlk Evim’de İstanbul Tuzla kuralarımız sürerken bugün İlk Evim Arsa için de İSTANBUL'da hak sahiplerimizi belirlemeye başlıyoruz. Hayırlı olsun!" mesajını paylaştı.

İlk Evim’de İstanbul Tuzla kuralarımız sürerken

bugün İlk Evim Arsa için de İSTANBUL'da hak sahiplerimizi belirlemeye başlıyoruz.



Hayırlı olsun! https://t.co/Kwki3o2sBp — Murat KURUM (@murat_kurum) March 27, 2023

TUZLA ÇEKİLİŞİ DEVAM EDİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, güvenli konutların yapım sürecini büyük bir kararlılıkla yürüttüklerini açıkladı. Açıklamasında, İstanbul’un direncini afetlere karşı yükseltecekleri bilgisine yer veren Bakan Kurum, “İstanbul’umuzu başta deprem olmak üzere tüm afetlere karşı daha dirençli hale getirmek için güvenli konutlar yapmayı sürdürüyoruz. TOKİ ile İlk Evim Tuzla kuralarımızda 9 günde 14 bin 838 hak sahibini belirledik” ifadelerini kullandı.

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