İlk elektrikli aracı Togg olacaklara tavsiyeler

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TOGG geçtiğimiz hafta ilk modeli T10X’in arkadan itişli versiyonunu ön siparişe açtı. İki farklı donanım ve batarya seçeneğiyle satışa sunulan ve bu sene yalnızca 12 bin adedi bireysel kullanıcılara teslim edilecek olan T10X için kısa sürede 30 bin adede yakın ön sipariş toplandı. 28 Mart’ta gerçekleşecek çekilişle bu yıl Togg alabilecek 12 bin kişi belirlenmiş olacak.

Böylece Togg son 9 yılda satılan 12 bin 303 adet elektrikli otomobil rakamını bir yılda yakalayacak hatta yılın son çeyreğinde dört çeker versiyonunun satışlarının başlamasıyla geride bıracak. Muhtemelen birçok kullanıcı ilk kez bu yıl Togg’la bir elektrikli araç sahibi olacak. Bu noktada hem Togg almak isteyen hem de ön sipariş veren kullanıcıların kafasında birçok soru işareti oluşmaya başladı bile. Çünkü, elektrikli otomobil kullanmak birçok açıdan içten yanmalı motora sahip bir otomobil kullanmaktan ayrışıyor. İşte ilk kez Togg’la elektrikli araç kullanıcaklara bazı tavsiyeler:

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EĞİTİM ŞART

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BİR elektrikli otomobil kullanıcısının tıpkı bir akıllı telefon kullanır gibi şarj ömrünü hesaplaması ve nerede yeniden şarj edeceğini planlaması gerekiyor. Bu noktada Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) Başkanı Berkan Bayram’ın önemli bir önerisi var: “Teslimattan önce bir hafta boyunca günde 2 saat süren eğitimler verilmeli. Bir uzman eşliğinde çıkılacak eğitim sürüşleri ile kullanıcılar bilgilendirilmeli. Böylece hem sürüş dinamikleri anlatılır hem de batarya ve şarj etme deneyimi anlatılır.” Bence önemli bir konu, bu yapılamasa bile hazırlanacak eğitim videolarıyla sonrasında oluşacak birçok problemin önüne geçilebilir.

HANGİ VERSİYON ALINMALI?

TOGG ilk etapta arkadan itişli T10X’i satışa çıkardı. Bu versiyonda iki farklı batarya seçeneği bulunuyor. Birisi 314 km diğeri ise 523 km. Fiyatları da tıpkı Avrupalı rakipleri gibi menzil seçeneğine göre değişiyor. Bu durumda kullanıcının ihtiyaçları satın alınacak versiyonu belirliyor. Eğer T10X’i daha çok şehir içerisinde kullanacaksanız 314 km’lik versiyon sizin için yeterli olacaktır. Şehirlerarası yolları sık sık yapan biriyseniz de 523 km menzile sahip versiyonu satın almanız daha sağlıklı olacaktır.

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EVE/İŞYERİNE ŞARJ KUTUSU KURUN

BİR elektrikli otomobili şarj etmenin en ucuz yolu eve veya işyerine bir elektrikli araç şarj kutusu (Wallbox) kurmak. Örneğin, Togg’un uygulamasında paylaşılan verilere göre, T10X’i bir yıl boyunca sadece evden şarj ederseniz ödeyeceğiniz tutar sadece 6 bin 630 TL. Bir yıl sadece özel işletmelere ait şarj istasyonlarından şarj ettiğinizde ise 25 bin TL ücret ödeyeceksiniz. Yine T10X almadan önce bulunduğunuz il ve çevresinde ne kadar şarj istasyonu bulunuyor kontrol etmenizde fayda var. Bu arada bir elektrikli otomobil kullanıcısı olmak üzereyseniz şu cümleyi aklınızdan çıkarmayın: “Park yeri arama, şarj yeri ara.”

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ARIZA VE SERVİS İŞİ NE OLACAK?

ÖNCELİKLE elektrikli araçların içten yanmalı araçlara göre daha az servise uğradığını hatırlatalım. Çünkü, elektrikli araçlarda çok daha az parça bulunuyor ve birçok yazılım problemi/güncelleme akıllı telefon gibi uzaktan bağlantı ile çözülebiliyor. Bu noktada TOGG hem 7 bölgede 20 servis noktası kuruyor hem de Bosch Car Service’le işbirliği yapıyor. Öte yandan, servisler tam anlamıyla açılmadan bir sorunla karşılaşılırsa 7/24 hizmet veren “ToggCare” üzerinden yardım alınabilecek. Gerekirse mobil servis araçlarıyla probleme müdahale edilecek.