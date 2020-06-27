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Ekonomi
İHA
Haber Giriş: 27.06.2020 - 13:58,Son Güncelleme:

İlk durağa yolculuk başladı! Fatih sondaj için hareket etti

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İlk durağa yolculuk başladı! Fatih sondaj için hareket etti
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Karadeniz’de sondaj faaliyeti gerçekleştirmek için Trabzon Limanı'nda 20 gündür hazırlıklarını sürdüren Fatih Sondaj Gemisi dün römorkörler yardımı ile limandan çıkartılarak Trabzon açıklarına çekilmişti. Gemi, öğle saatlerinde sondaj çalışmalarının ilk durağı olan Karadeniz Ereğlisi açıklarına doğru hareket etti.

Karadeniz’de sondaj faaliyeti gerçekleştirmek için 29 Mayıs günü İstanbul'dan Karadeniz'e açılan Fatih Sondaj Gemisi 1 Haziran günü Trabzon'a gelmişti. İstanbul Boğazı'ndan geçişi için sökülen iki adet kulesinin montajı için Fatih Sondaj Gemisi, 6 Haziran günü Trabzon açıklarından römorkörler eşliğinde motor çalıştırmadan 4 saatlik bir çalışmanın ardından Trabzon Limanı’na çekilmişti.

İlk durağa yolculuk başladı Fatih sondaj için hareket etti
Burada gemiye yaklaşık 60 metre yüksekliğinde 860 ton ağırlığında iki adet kulenin montajı yapılırken gemi, dün sabah saatlerinde tıpkı limana girişinde olduğu gibi liman dışına çıkışında da motor çalıştırmadan 7 adet römorkör eşliğinde liman dışına çekilmişti. Gemi burada 36 saatlik bir çalışmayla pervanelerini indirerek tanklarına su alma işlemini tamamladıktan sonra Karadeniz Ereğlisi açıklarına doğru hareket etti.

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