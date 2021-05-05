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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 05.05.2021 - 11:29 | Son Güncelleme:

İlk defa yaşanacak! Kripto parayla ödeme kabul edilecek

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İlk defa yaşanacak! Kripto parayla ödeme kabul edilecek

Sotheby's müzayede evi dünyada bir ilki gerçekleştirecek ve fiziksel bir esere kripto paralı ödeme kabul edecek. Daha önceden dijital eserlerde kripto para kabul ediliyordu. Ancak bu ilk olacak.

İngiltere merkezli Sotheby's müzayede evi ünlü sokak sanatçısı Banksy’nin eserlerinden birinin satışının yapılacağı müzayedede ilk defa fiziksel bir sanat eseri için kripto para ile ödemeleri kabul edeceğini açıkladı.

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Sanat dünyasında da kripto para kullanımına olan ilgi günden güne artıyor. İngiltere merkezli Sotheby's müzaye evi yetkilileri, Banksy adıyla bilinen İngiliz sokak sanatçısının en bilinen eserlerinden Love is in the Air'in satışında kripto ödemelerinin kabul edileceği ifade edildi. 12 Mayısta New York'ta gerçekleşecek olan müzayede satışın 3 ila 5 milyon dolar arasında bir fiyatla gerçekleşmesi bekleniyor.

İlk defa yaşanacak Kripto parayla ödeme kabul edilecek

Önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan müzayede için Sotheby's'in satış için dünyada önde gelen kripto para değişim platformlarından biri olan Coinbase Global Inc (COIN.O) ile anlaştığı duyuruldu. Uzmanlar, bu kararın ardından sanat dünyasında da kripto parayla alışverişin yaygınlaşacağına dikkat çekti.

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