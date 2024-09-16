İlk defa faaliyete başlayan 3 yıl muaf

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Temmuzda yasal altyapısı oluşturulan asgari kurumlar vergisinin nasıl uygulanacağına ilişkin kurumlar vergisi tebliğ taslağı hazırlandı. Buna göre, ilk defa faaliyete başlayan kurumlara faaliyete başladıkları hesap döneminden itibaren üç hesap dönemi boyunca asgari vergi hükümleri uygulanmayacak. Örneğin, 2025 hesap döneminde kurulan bir şirket 2025, 2026 ve 2027 hesap dönemlerinde asgari kurumlar vergisi uygulamasına tabi olmayacak. 2023’te kurulan bir şirket için 2025 hesap döneminde, 2024’te kurulan bir şirket için ise 2025 ve 2026 hesap dönemlerinde asgari vergi uygulamayacak. Birleşme, devir, tür değişikliği ile kısmi ve tam bölünme suretiyle kurulan şirketler ilk defa faaliyete başlayan şirket olarak kabul edilmeyecek. Düzenlemeden 70 milyar liralık gelir bekleniyor.

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YÜZDE 10’DAN AZ OLAMAYACAK

Asgari kurumlar vergisi, kurum kazancının yüzde 10’undan aşağı olamayacak. Geçici vergi dönemlerinde de, asgari kurumlar vergisi hesaplaması yapılacak. İştirak kazançları istisnası, emisyon primi kazanç istisnası, sahip olunan taşınmazlardan elde edilen kazançlar dışında yatırım fon ve ortaklıklarının istisna kazançları, kooperatiflerin risturn istisnası, sat-kirala-geri al işlemlerine yönelik kazanç istisnası, varlık kiralama işlemlerinden elde edilen kazanç istisnası, Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin işletilmesi ve devrinden elde edilen kazançlara uygulanan istisna, girişim sermayesi fonu indirimi ve korumalı işyeri indirimi, mikro ve küçük işletme tanımına giren kurumlar vergisi mükelleflerinin teknoloji geliştirme bölgesi kazanç istisnası ile aynı işletmelerin Ar-Ge ve tasarım indirimleri hesaplamada kazançtan indirilecek.

NASIL UYGULANACAK

TEBLİĞ taslağındaki örneğe göre, A şirketi 2025 hesap dönemine ilişkin ticari bilanço kârı 1 milyon lira, kanunen kabul edilmeyen gideri 200 bin lira. Kabul edilmeyen gider de dikkate alınarak, yüzde 25 kurumlar vergisi üzerinden hesaplanan vergi 300 bin liraya denk geliyor. Asgari kurumlar vergisi ise yüzde 10 üzerinden 120 bin liraya denk geliyor. Bu işletmenin indirim ve istisnalar ile geçmiş yıl zararları bulunmaması nedeniyle hesaplanan kurumlar vergisi, asgari kurumlar vergisinden fazla olduğundan, hesaplanan kurumlar vergisi 300 bin lira olarak dikkate alınacak.