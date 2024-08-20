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İlk defa 10 milyonu aştı: Antalya turist rekoru kırdı

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#Avrupa Futbol Şampiyonası#Paris Olimpiyatları#Antalya
İlk defa 10 milyonu aştı: Antalya turist rekoru kırdı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2024 07:00

Bu yıl büyük bir tur operatörünün batışı, Avrupa Futbol Şampiyonası ve Paris Olimpiyatları, ekonomik sorunlar, Ukrayna-Rusya ile İsrail-Filistin savaşları gibi birçok soruna rağmen Antalya’da ağustos ortası itibarıyla turizmde rekor yıl olan 2023’ün üzerinde turist sayılarına ulaşıldı. Kentte, ilk defa ağustos ayının ilk günlerinde toplam turist sayısı 10 milyonu geçti.

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Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Antalya Havalimanı ve Gazipaşa Havalimanı verilerine göre, 11 Ağustos Pazar günü 90 bin 968’i Antalya Havalimanı, 1926’sı Gazipaşa Havalimanı olmak üzere 92 bin 894 yabancı turist inişiyle kente yılbaşından bu yana gelen turist sayısı 10 milyon 7 bin 856’ya ulaştı. Geçen yılın aynı dönemindeki 9 milyon 141 bin turist sayısına göre, yüzde 9 oran ve 890 bin kişilik artış gerçekleşti.

16 Ağustos Cuma itibarıyla Antalya’ya iki havalimanı aracılığıyla gelen toplam turist sayısı ise 10 milyon 424 bin 359’a ulaştı. Ağustos ayının 16 günlük döneminde 1 milyon 412 bin 905 turistin indiği Antalya’ya günlük ortalama 88 bin 306 turist geldi. Ağustos ayındaki toplam turist sayısının da 2,7 milyona ulaşması ve toplamda 12 milyona yaklaşması bekleniyor. 16 Ağustos itibarıyla Antalya’ya gelen toplam 10 milyon 424 bin 359 turistin 10 milyon 239 bin 269’u Antalya Havalimanı’na inerken, 185 bin 90’ı Gazipaşa Havalimanı’na geldi.

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RUSLAR İLK SIRADA

Temmuz ayı sonu itibarıyla ilk sıradaki Rusya’dan toplam 2 milyon 40 bin turist geldi. İkinci sıradaki Almanya’dan gelen turist sayısı ise yüzde 8’lik artışla 1 milyon 770 bine yükseldi. Üçüncü sıradaki İngiltere’den yüzde 22’ye yakın artışla 874 bin turist geldi. Dördüncü sıradaki Polonya’dan yüzde 23.7’lik artışla 683 bin turist geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı DHMİ Genel Müdürlüğü verilerine göre, ocak-temmuz döneminde Antalya Havalimanı’nda yolcu trafiği 20 milyon 204 bin 166, yük trafiği ise 240 bin 242 ton oldu.

 

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#Avrupa Futbol Şampiyonası#Paris Olimpiyatları#Antalya

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