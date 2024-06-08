İlk çeyrekte 15 milyar TL’lik yatırım

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Buna göre ilk üç ayda kombine satışlarını 239 milyar TL seviyesine yükselten Sabancı Holding’de kombine FAVÖK, 33.3 milyar TL olarak gerçekleşirken, banka dışı FAVÖK marjı ise 1.3 puan arttı. 2023 yıl sonunda 7 milyar TL seviyesinde bulunan Holding’in nakit pozisyonu Exsa birleşmesinin tamamlanması ve temettü gelirlerinin etkisi ile 14.4 milyar TL’ye yükselerek tarihi zirvesine ulaştı. 2023 yılı kârı üzerinden dağıttığı yaklaşık 6.2 milyar TL’lik temettü ile hisse başı temettü miktarını yıllık bazda yüzde 68 artıran Sabancı Holding, ilk çeyrekte yaklaşık 15 milyar TL’lik kombine yatırım gerçekleştirdi. Türkiye’nin yeşil dönüşümüne katkı sağlayacak yatırımlara hız verdiklerini ifade eden Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, konuyla ilgili şu bilgileri paylaştı: “Avrupa’nın en büyük kara tipi rüzgâr enerjisi projelerinden olan 1.000 MW’lık YEKA RES-2’de saha ilerlemelerini sürdürüyoruz. Enerjisa, yeşil hidrojen ve yeşil amonyak konusunda önemli adımlar attı. Çimsa ise 45 milyon dolarlık CAC yatırımıyla ilk üçte.”