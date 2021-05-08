İlk çeyrek cirosu 2.7 milyar TL

İhracat ve yurtdışı operasyonları ise yüzde 19 büyüdü. Pandeminin tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de etkisini devam ettirdiğini dile getiren Ülker CEO’su Mete Buyurgan, “Gelişmeleri yakından takip ederek, iş süreçlerimizde şartlara uygun değişiklikler yaparak, sürece hızla uyum sağladık. Üretmeye ve ürünlerimizi dağıtmaya aralıksız devam ederek, ekonominin çarklarının işlemesi için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Buyurgan şirketin performansıyla ilgili şu bilgileri aktardı: “Konsolide FAVÖK marjı yüzde 17 oldu. Güçlü kârlılık performansımızda ihracat ve yurtdışı operasyonlarımızdaki yüksek performans etkili oldu. Türkiye operasyonlarımızın ciro büyümesi yüzde 10, ihracat ve yurtdışı operasyonlarımızın ciro büyümesi yüzde 19 olarak gerçekleşti. İhracat ve yurtdışı operasyonlarımızın toplam ciro içindeki payı yüzde 40 toplam FAVÖK içindeki payı yüzde 50 oldu.”

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