İlk bor treni Çin’e doğru yola çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye’nin, Demir İpek Yolu’nun en stratejik bağlantı noktası haline geldiğini belirterek, “Uğurlayacağımız ihracat trenimiz de Bakü-Tiflis-Kars hattını kullanarak Rusya’daki varış yerine kadar yaklaşık 4 bin 650 kilometre yol katedecek. Ülkemizde üretilen 3 bin 321 bulaşık makinesi, ocak ve fırın, 15 vagona yüklenen 15 konteyner içinde taşınacak” dedi. Salgının başlangıcından itibaren kararlı adımlar sayesinde Avrupa ve Asya arasında durağanlaşan dünya ticaretinin, kesintisiz olarak devamını sağlayan lojistik güç olduklarını ortaya koyduklarını dile getiren Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

“Bugün de geçtiğimiz aralık ayı içinde, Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı ve orta koridor üzerinden Türkiye ile Çin arasındaki seferlerini başarıyla tamamlayan ihracat trenlerimizin ardından, Ankara’dan Rusya’nın başkenti Moskova’ya yollayacağımız ilk blok ihracat trenimizin mutluluğunu yaşıyoruz. Demir yollarımıza sahip çıkışımız yeni değil. Diğer ulaşım modları gibi demir yollarını da sürdürülebilir kalkınma hamlelerinin en önemli halkalarından biri olarak gördük.

MALİYETLERİ DÜŞÜRECEK

Uğurlayacağımız ihracat trenimiz de Bakü-Tiflis-Kars hattını kullanarak Rusya Federasyonu’ndaki varış yeri olan Moskova’ya kadar yaklaşık 4 bin 650 kilometre yol kat edecek. Ülkemizde üretilen 3 bin 321 bulaşık makinesi, ocak ve fırın, 15 vagona yüklenen 15 konteyner içinde Vladimir Bölgesine taşınacak. Trenimizle Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından Çin’e ihraç edilecek bin ton boraks madeni 42 konteyner içerisinde Çin’in Xi’an şehrine taşınacak.”

15-20 GÜNDE YAPILACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de daha önce Çin’e deniz yoluyla gerçekleşen ihracatın 45-60 gün sürdüğünü belirterek, bunun artık 15-20 gün içinde yapılacağını söyledi. Dönmez, şunları söyledi: “754 metre uzunluğunda, 42 konteyner yüklü trenimiz, Eskişehir Kırka’dan yola çıkan rafine bor ürünlerini Çin’in Xiyan şehrine 2 haftalık bir zaman diliminde ulaştıracak. İhracat trenimiz Türkiye parkurunu 2 Şubat’ta tamamlayacak. Daha sonra Bakü-Tiflis-Kars demir yolu üzerinden Xian şehrine ulaşacak. Türkiye’den Çin’e toplam 7 bin 792 kilometre yol kat edecek. Seyahat boyunca 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülkeden geçecek. Deniz yoluyla yaklaşık 45 ila 60 gün arasında gerçekleştirdiğimiz ihracatı demir yoluyla 15-20 gün içerisinde yapabileceğiz..”